Drogie paliwa napędziły inflację

Inflacja konsumencka wyniosła 3 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2026 r., podał Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc. Konsensus rynkowy wynosił +3 proc. r/r i +1 proc. m/m.

„Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. wzrosły o 3,0 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,0 proc. i towarów o 2,2 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,1 proc. (w tym towarów o 1,4 proc. i usług o 0,2 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Inflacja i stopy procentowe w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analityk: wyraźnie widać wpływ wojny na Bliskim Wschodzie

„Marzec to pierwszy miesiąc, w którym wyraźnie widać wpływ wojny na Bliskim Wschodzie. Za odbicie inflacji odpowiadają przede wszystkim ceny paliw, które w ostatnich tygodniach silnie reagowały na napięcia geopolityczne i wzrost notowań ropy - zauważa Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Jego zdaniem „w kolejnych miesiącach inflacja może ponownie rosnąć, jednak przy założeniu, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie będzie się przeciągał, inflacja nie powinna przekroczyć 4 proc.”

„Nie należy się obawiać powtórki z 2022 roku. Wtedy inflacja była szeroka i napędzana zarówno przez szoki podażowe, zaburzone łańcuchy dostaw, jak i silny popyt po okresie bardzo luźnej polityki monetarnej. Obecny wzrost cen ma znacznie bardziej punktowy charakter i wynika głównie z drożejących paliw, co ogranicza ryzyko trwałej spirali inflacyjnej” - twierdzi ekonomista.

„Dla RPP oznacza to jedno – tryb wait and see, co wyraźnie wybrzmiało podczas konferencji prezesa NBP. Rada utrzymała stopy w kwietniu bez zmian i sygnalizuje, że w obecnym otoczeniu kluczowe będzie obserwowanie napływających danych oraz sytuacji na rynku surowców.” – podsumowuje analityk Portu.

Analitycy ING: za wzrost inflacji odpowiadały niemal wyłącznie drożejące paliwa

„Marcowa inflacja potwierdzona na 3 proc. r/r, a za jej wzrost względem lutego (2,1 proc. r/r) odpowiadały niemal wyłącznie drożejące paliwa. Inflacja bazowa prawdopodobnie nieznacznie w górę 2,5 proc. r/r -> 2,6 proc. r/r. Wyraźnie podrożały usługi turystyczne, co także jest związane z cenami paliw” - wskazują na X eksperci banku ING.

Inflacja CPI w marcu wzrosła do 3,0 proc. r/r z 2,1 proc. r/r w lutym – potwierdzony został wstępny odczyt. Głównym powodem wyższej inflacji były droższe o 15,4 proc. m/m paliwa. Dzięki wprowadzeniu programu CPN w kwietniu możliwy będzie niewielki spadek inflacji – jeśli ceny paliw nie wzrosną w dalszej części miesiąca. Szacujemy, że inflacja bazowa w marcu nieznacznie wzrosła – do 2,6-2,7 proc. r/r z 2,5 proc. w lutym, m. in. za sprawą wyższej dynamiki cen usług (5,0 proc. r/r vs 4,9 proc. r/r) oraz ubrań - analizują dane GUS ekonomiści PKO Banku Polskiego.

Sek, X

