Ceny miedzi szybują do chmur. Najwyższe od miesiąca

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną i są najwyżej od ponad miesiąca. Inwestorzy mają nadzieję, że USA i Iran wznowią rozmowy pokojowe, a to poprawiło rynkowe nastroje - informują maklerzy.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej o 0,4 proc. - po 13.107,50 USD za tonę. Wcześniej metal zwyżkował do 13.162 USD za tonę, najwyżej od 10 marca.

Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 6,0715 USD za funt, w górę o 0,36 proc.

Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 100.770 juanów za tonę, po wzroście o 1,62 proc.

Blokada irańskich portów przez Trumpa

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. Potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.

„Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę” - powiedział Donald Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego.

„Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie” - dodał.

Iran na razie pozostawia „otwarte drzwi” do dalszych dyskusji z USA.

Reakcja inwestorów

„Inwestorzy uwzględniają w cenach złagodzenie kryzysu” - powiedział Jia Zheng, manager ds. handlu z Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co.

„Prawdopodobnie będzie jednak przedłużająca się „walka”, podobna do wojny Rosji z Ukrainą, a jej wpływ na rynki może stopniowo maleć” - dodał.

I najważniejsze…

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie kosztowała 13.054 USD za tonę, wyżej o 208 USD.

pap, jb