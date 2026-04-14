Ceny miedzi szybują do chmur. Najwyższe od miesiąca
Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie rosną i są najwyżej od ponad miesiąca. Inwestorzy mają nadzieję, że USA i Iran wznowią rozmowy pokojowe, a to poprawiło rynkowe nastroje - informują maklerzy.
Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana wyżej o 0,4 proc. - po 13.107,50 USD za tonę. Wcześniej metal zwyżkował do 13.162 USD za tonę, najwyżej od 10 marca.
Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 6,0715 USD za funt, w górę o 0,36 proc.
Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 100.770 juanów za tonę, po wzroście o 1,62 proc.
Blokada irańskich portów przez Trumpa
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że przedstawiciele Iranu zadzwonili w poniedziałek, wyrażając wolę zawarcia porozumienia. Potwierdził też, że rozpoczął blokadę irańskich portów.
„Mogę wam powiedzieć, że druga strona do nas zadzwoniła. Bardzo, bardzo chcieliby zawrzeć umowę” - powiedział Donald Trump podczas zaimprowizowanej i nieplanowanej wcześniej rozmowy z dziennikarzami przy drzwiach do Gabinetu Owalnego.
„Zadzwoniły do nas tego poranka odpowiednie osoby i chcą wypracować porozumienie” - dodał.
Iran na razie pozostawia „otwarte drzwi” do dalszych dyskusji z USA.
Reakcja inwestorów
„Inwestorzy uwzględniają w cenach złagodzenie kryzysu” - powiedział Jia Zheng, manager ds. handlu z Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co.
„Prawdopodobnie będzie jednak przedłużająca się „walka”, podobna do wojny Rosji z Ukrainą, a jej wpływ na rynki może stopniowo maleć” - dodał.
I najważniejsze…
Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME w Londynie kosztowała 13.054 USD za tonę, wyżej o 208 USD.
pap, jb
