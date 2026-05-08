Ceny miedzi na LME rosną. Rynki reagują na akcje USA-Iran

Cena miedzi w dostawach 3-miesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) rośnie o 1,46 proc. do 13.543 USD za tonę. Analitycy wskazują, że inwestorzy odbudowują pozycje w metalach wobec negocjacji USA-Iran, mimo ostatniej wymiany ognia w Zatoce Perskiej.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 2,69 proc. i kosztuje 6,2878 USD za funt.

Miedź zyskiwała na wartości w tym tygodniu, ponieważ globalne rynki akcji również rosły w nadziei na porozumienie kończące wojnę USA i Izraela z Iranem i Libanem. Przedłużająca się wojna grozi przedłużającym się szokiem energetycznym i gorszymi konsekwencjami dla globalnego popytu na metale w miarę spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Ryzyko spadku cen miedzi

„Uważam, że istnieje pewne ryzyko spadku cen miedzi w drugiej połowie roku, zwłaszcza jeśli nastąpi kontynuacja lub brak jednoznacznego rozwiązania wojny z Iranem” – powiedział analityk Bloomberg Intelligence Grant Sporre, podczas wydarzenia w Hongkongu w ramach LME Asia Week.

Aluminium notuje gwaltowne wzrosty

Wojna na Bliskim Wschodzie wstrząsnęła rynkami metali, powodując zakłócenia w dostawach niektórych surowców. Aluminium odnotowało gwałtowne wzrosty po tym, jak huty w regionie zostały zmuszone do ograniczenia produkcji.

W krótkiej perspektywie spodziewamy się negatywnej reakcji aluminium na zakończenie wojny. Jednak prawdopodobnie wówczas faktycznie stworzy to okazję do zakupów, ponieważ przerwy w produkcji nie zostaną natychmiast rozwiązane

– powiedział Guy Wolf, globalny szef analityki rynkowej w Marex, podczas LME Asia Week.

Co się dzieje na Bliskim Wschodzie?

W piątek Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że obrona powietrzna reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy.

Siły zbrojne USA poinformowały wcześniej w nocy, że odparły irańskie ataki na trzy amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę Ormuz, i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty.

Irańskie wojsko przekazało, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, dlatego w odpowiedzi uderzono w amerykańskie okręty.

Do wymiany ognia doszło w oczekiwaniu na odpowiedź Iranu na najnowszą propozycję pokojową.

Cena miedzi

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME wzrosła o 1 USD i kosztowała 13.393 USD za tonę.

pap, jb