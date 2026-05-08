Ceny miedzi na LME rosną. Rynki reagują na akcje USA-Iran
Cena miedzi w dostawach 3-miesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME) rośnie o 1,46 proc. do 13.543 USD za tonę. Analitycy wskazują, że inwestorzy odbudowują pozycje w metalach wobec negocjacji USA-Iran, mimo ostatniej wymiany ognia w Zatoce Perskiej.
Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 2,69 proc. i kosztuje 6,2878 USD za funt.
Miedź zyskiwała na wartości w tym tygodniu, ponieważ globalne rynki akcji również rosły w nadziei na porozumienie kończące wojnę USA i Izraela z Iranem i Libanem. Przedłużająca się wojna grozi przedłużającym się szokiem energetycznym i gorszymi konsekwencjami dla globalnego popytu na metale w miarę spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Ryzyko spadku cen miedzi
„Uważam, że istnieje pewne ryzyko spadku cen miedzi w drugiej połowie roku, zwłaszcza jeśli nastąpi kontynuacja lub brak jednoznacznego rozwiązania wojny z Iranem” – powiedział analityk Bloomberg Intelligence Grant Sporre, podczas wydarzenia w Hongkongu w ramach LME Asia Week.
Aluminium notuje gwaltowne wzrosty
Wojna na Bliskim Wschodzie wstrząsnęła rynkami metali, powodując zakłócenia w dostawach niektórych surowców. Aluminium odnotowało gwałtowne wzrosty po tym, jak huty w regionie zostały zmuszone do ograniczenia produkcji.
W krótkiej perspektywie spodziewamy się negatywnej reakcji aluminium na zakończenie wojny. Jednak prawdopodobnie wówczas faktycznie stworzy to okazję do zakupów, ponieważ przerwy w produkcji nie zostaną natychmiast rozwiązane
– powiedział Guy Wolf, globalny szef analityki rynkowej w Marex, podczas LME Asia Week.
Co się dzieje na Bliskim Wschodzie?
W piątek Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że obrona powietrzna reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy.
Siły zbrojne USA poinformowały wcześniej w nocy, że odparły irańskie ataki na trzy amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę Ormuz, i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty.
Irańskie wojsko przekazało, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, dlatego w odpowiedzi uderzono w amerykańskie okręty.
Do wymiany ognia doszło w oczekiwaniu na odpowiedź Iranu na najnowszą propozycję pokojową.
Cena miedzi
Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME wzrosła o 1 USD i kosztowała 13.393 USD za tonę.
pap, jb
