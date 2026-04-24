Rosną ceny ropy!

Ceny ropy naftowej rosną już piątą sesję z rzędu – to najdłuższa seria wzrostów od stycznia 2026 roku. Niepewność na rynku nasila impas w rozmowach USA z Iranem, a przedłużająca się blokada cieśniny Ormuz grozi poważnymi opóźnieniami w dostawach ropy z Zatoki Perskiej – informują maklerzy.

Ceny ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na czerwiec wyniosły 96,13 USD za baryłkę na nowojorskiej giełdzie NYMEX, co oznacza wzrost o 0,29 proc., chociaż obecnie kurs ropy WTI spadł o 0,03 proc. Z kolei ropa Brent na ICE wyceniana była na poziomie 105,25 USD za baryłkę, wzrastając o 0,17 proc.

Rośnie strach

Impasy w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, związane z brakiem postępów w rozmowach, pogłębiają niepewność na rynku ropy. W szczególności przedłużające się zamknięcie cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportowego dla ropy z Zatoki Perskiej, może doprowadzić do poważnych opóźnień w dostawach tego surowca.

Trump chce się wycofać. Iran w chaosie

Na razie nie ma wyraźnych podstaw do wznowienia rozmów między Waszyngtonem a Teheranem, a komunikaty od obu stron wskazują na utrzymującą się napiętą sytuację. Prezydent USA, Donald Trump, w czwartek wyraził przekonanie, że Iran boryka się z poważnymi trudnościami wewnętrznymi, wskazując na chaos wewnątrz reżimu oraz rywalizację między „twardogłowymi” a „umiarkowanymi” frakcjami. Trump oświadczył również, że USA mają pełną kontrolę nad cieśniną Ormuz, dodając, że żaden statek nie może przejść przez cieśninę bez zgody marynarki wojennej USA.

Odpowiedź Iranu

Z kolei prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, podkreślił, że w kraju nie ma podziałów na „twardogłowych” i „umiarkowanych”, zaznaczając, że Irańczycy jednoczą się wokół nowego najwyższego przywódcy, Modżtaby Chameneiego. Pezeszkian wyraził także przekonanie, że „agresorzy” pożałują swoich działań.

Konsekwencje konfliktu USA-Iran

Eksperci zwracają uwagę na długoterminowe konsekwencje konfliktu USA-Iran, którego skutki mogą być odczuwalne przez wiele miesięcy. Mona Yacoubian, dyrektor w Center for Strategic International Studies, wskazuje, że „destrukcyjne skutki tego konfliktu będą miały długofalowy wpływ na stabilność rynku”.

Charu Chanana, analityczka ds. inwestycji w Saxo Markets, podkreśla, że ceny ropy rosną głównie z powodu fizycznych zakłóceń w dostawach, a nie tylko z powodu ryzyka związanego z sytuacją geopolityczną. Zauważa również, że chociaż ryzyko wojny na Bliskim Wschodzie może maleć, to zagrożenie związane z przepływami ropy przez cieśninę Ormuz pozostaje nadal realne.

USA reagują. Trwa uwalnianie rezerw strategicznych

W kontekście globalnych zakłóceń na rynku energii, analitycy zauważają, że masowe uwolnienie ropy z amerykańskich rezerw strategicznych pomaga zaspokoić popyt na paliwa w Europie i Azji. Na razie sprzedano co najmniej 4 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych USA, a dalsze dostawy są planowane do czerwca. Administracja Trumpa zobowiązała się do udostępnienia 172 mln baryłek ropy w ramach międzynarodowego planu, który ma na celu złagodzenie rosnących kosztów energii i inflacji na świecie.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

