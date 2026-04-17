Skutki pomysłu KO. "Ograniczenie dostępności do opieki medycznej"

Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził wolę współpracy z MON w sprawie przejęcia przez resort szpitala w Przemyślu oraz sprzeciwił się ograniczeniom w finansowaniu leczenia specjalistycznego. Podczas posiedzenia przyjęto też projekt ustanowienia roku 2026 Rokiem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Najważniejszym punktem obrad był projekt stanowiska w sprawie finansowania ochrony zdrowia. Zarząd wyraził stanowczy sprzeciw wobec wprowadzania tzw. stawek degresywnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS).

„ Ograniczenie przyjęć”

Według władz województwa zmiany te oznaczają powrót do limitowania świadczeń, co może zmusić placówki do ograniczania przyjęć. W stanowisku zaznaczono, że ograniczenie dostępu do diagnostyki, takiej jak kolonoskopia czy gastroskopia, zmniejszy szanse na wczesne wykrycie nowotworów układu pokarmowego. Zarząd wezwał do debaty nad niedoszacowaniem procedur medycznych i rosnącym zadłużeniem szpitali, krytykując opieranie reformy systemu wyłącznie na cięciach finansowych.

Rok Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego

Podczas posiedzenia przyjęto również projekt uchwały o ustanowieniu roku 2026 Rokiem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego na Podkarpaciu. Decyzja jest związana z 70. rocznicą wydarzeń z 26 sierpnia 1956 roku.

W uzasadnieniu przypomniano, że tekst ślubów został napisany przez kardynała Stefana Wyszyńskiego podczas jego internowania w Komańczy na Podkarpaciu. Dokument ten stał się fundamentem moralnej odnowy społeczeństwa i wyrazem sprzeciwu wobec działań władz komunistycznych.

pap, jb