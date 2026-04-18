„Czarzasty. Skradzione imperium” - tajemnice majątku marszałka Sejmu

Włodzimierz Czarzasty zarobił miliony dzięki firmie Muza. Powstała ona na majątku, który wyprowadziła – według niektórych po prostu ukradła – założona przez jego kumpli i partyjnych towarzyszy spółka Transakcja - pisze portal wPolsce24.tv, zapowiadając poniedziałkowy reportaż na antenie telewizji wPolsce24.

Pierwszym udziałowcem Muzy była zarejestrowana w 1988 r. spółka Transakcja, jedna z wielu stworzonych przez komunistów spółek, do której transferowano pieniądze partii i zależnej od niej podmiotów. Potocznie nazywa się to „uwłaszczeniem nomenklatury”, ale np. Arnośt Bećka, likwidator mienia byłej PZPR na przełomie XX i XXI wieku nie waha się tu użyć słowa „kradzież”. –„Kogo okradziono?” – pytamy. – Państwo polskie – odpowiada Bećka.

Jaki był dokładnie mechanizm kradzieży pieniędzy i wpuszczania ich do nomenklaturowych spółek? Jak w pierwszych latach istnienia działała Muza? Jaki to wszystko miało związek z aferą Rywina? I jak dawne układy i zależności wróciły w postaci afery z rosyjską wspólniczką Czarzastych, Switłaną Czestnych?

O tym wszystkim opowie reportaż telewizji wPolsce24 „Czarzasty. Skradzione imperium”. Emisja w najbliższy poniedziałek 20 kwietnia o godz. 20.10.

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

