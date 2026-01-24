Wyjątkowy dokument dziś na antenie telewizji wPolsce24

Dziś na antenie telewizji wPolsce24 będzie miała miejsce emisja filmu dokumentalnego „Modlitwa o Polskę. Z ziemi podlaskiej”. Transmisja została zaplanowana na godzinę 20:05 – zapowiada portal wPolsce24.tv.

„Modlitwa o Polskę. Z ziemi podlaskiej” to film dokumentalny autorstwa Michała Muzyczuka z 2019 roku, który opowiada o losach tysięcy rodzin unickich, zmuszonych w drugiej połowie XIX wieku do zmagania się z masowymi prześladowaniami ze strony carskiej administracji.

Film skupia się głównie na losach trzynastu mężczyzn, którzy na początku 1874 roku próbowali bronić grekokatolickiej świątyni przed przemianowaniem jej na cerkiew prawosławną. Niestety za swoją heroiczną postawę zostali 24 stycznia 1874 roku rozstrzelani przez rosyjskich żołnierzy.

