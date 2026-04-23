Izrael: "Cofnąć Iran do epoki kamienia". Trump odpowiada

Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w czwartek, że izraelska armia gotowa jest wznowić ataki na Iran i czeka na zielone światło od prezydenta USA Donalda Trumpa, by „cofnąć Iran do epoki kamienia” i „dokończyć dzieła eliminacji dynastii Chameneich”.

Odpowiedź Trumpa: nie rozważam użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że nie rozważa wykorzystania broni jądrowej przeciwko Iranowi. Jak dodał, „zdziesiątkował” ten kraj, nie sięgając po broń nuklearną. Powiedział też, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, kto rządzi w Teheranie.

Trump po raz kolejny zapewnił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, że Iran chce zawrzeć porozumienie z USA.

Rozmawiamy z nimi, ale oni nawet nie wiedzą, kto rządzi krajem. Panuje tam zamęt, więc pomyśleliśmy, że damy im szansę, żeby trochę opanowali ten zamęt - powiedział Trump, który we wtorek ogłosił przedłużenie rozejmu z Irańczykami. Dodał, że USA nie wiedzą, kto stoi na czele władz w Teheranie.

Pytany o to, ile jeszcze będzie trwała wojna z Iranem, odpowiedział dziennikarzowi: - Proszę mnie nie pospieszać. Zapewnił, że, w przeciwieństwie do Iranu, nie jest pod presją czasu.

Co z paliwem?

Zaznaczył też, że Amerykanie będą jeszcze musieli przez pewien czas płacić więcej za paliwo. W zamian za to - przekonywał - Iran nie będzie miał broni jądrowej.

Mamy wystarczająco dużo czasu. Chcę zawrzeć wspaniałe porozumienie. Chcę porozumienia, na mocy którego nasz kraj i świat będzie zabezpieczony przed wariatami z bronią jądrową. Myślę, że nie ma nic gorszego niż broń jądrowa, która zniszczy Bliski Wschód, w tym Izrael. Nie ma nic gorszego niż Europa atakowana przez ludzi, którzy mają teraz pociski mogące dosięgnąć Europy. Na razie nie mogą dotrzeć do nas, ale dosięgną nas, najpewniej w bliskiej przyszłości, jeśli ich nie powstrzymamy. Myślę, że nie mogłoby być nic gorszego od nuklearnego holokaustu w Europie: w Londynie, Paryżu, różnych miejscach w Niemczech… - powiedział prezydent USA.

Zadeklarował też, że nie rozważa użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi.

Nie powinno być zgody na użycie broni jądrowej przez nikogo

dodał.

Ocenił, że zdołał „zdziesiątkować” Iran, nie sięgając po ten rodzaj uzbrojenia. Wcześniej w tym miesiącu groził w serwisie Truth Social zniszczeniem „całej cywilizacji” Iranu.

Wojna USA z Iranem

Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę z Iranem, w której zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to też m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie.

Co robi Iran? Axios: Iran rozmieścił kolejne miny w cieśninie Ormuz

Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozmieściła w tym tygodniu kolejne miny w cieśninie Ormuz - podał w czwartek amerykański portal Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Axios zwrócił uwagę, że rozmieszczenie nowych min może pogłębić - jak określiła to Międzynarodowa Agencja Energii - największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej w historii globalnego rynku, większe niż kryzys naftowy z lat 70. XX wieku.

Portal podkreślił, że wojsko amerykańskie odkryło irańską operację minowania i uważnie ją śledzi. Dodał, że Waszyngton wie, ile nowych min rozmieścił Iran, ale liczby te są na razie tajne. Wiadomo jedynie, że amerykańska marynarka wojenna używa podwodnych dronów w operacji usuwania min w Ormuzie.

Wcześniej w czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozkazał siłom USA niszczenie każdej łodzi umieszczającej miny w Ormuzie. Oznajmił też, że rozkazał „potrojenie” tempa rozminowywania cieśniny.

Także w czwartek Pentagon zdementował doniesienia dziennika „Washington Post”, oświadczając, że rozminowanie Ormuzu nie będzie trwało sześciu miesięcy. Gazeta w środę napisała, że Pentagon powiadomił członków Kongresu, iż całkowite usunięcie min postawionych przez Iran może zająć pół roku oraz że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie bądź jej okolicach.

pap, jb