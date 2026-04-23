Izrael: "Cofnąć Iran do epoki kamienia". Trump odpowiada
Minister obrony Izraela Israel Kac oświadczył w czwartek, że izraelska armia gotowa jest wznowić ataki na Iran i czeka na zielone światło od prezydenta USA Donalda Trumpa, by „cofnąć Iran do epoki kamienia” i „dokończyć dzieła eliminacji dynastii Chameneich”.
Odpowiedź Trumpa: nie rozważam użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że nie rozważa wykorzystania broni jądrowej przeciwko Iranowi. Jak dodał, „zdziesiątkował” ten kraj, nie sięgając po broń nuklearną. Powiedział też, że Stany Zjednoczone nie wiedzą, kto rządzi w Teheranie.
Trump po raz kolejny zapewnił w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym, że Iran chce zawrzeć porozumienie z USA.
- Rozmawiamy z nimi, ale oni nawet nie wiedzą, kto rządzi krajem. Panuje tam zamęt, więc pomyśleliśmy, że damy im szansę, żeby trochę opanowali ten zamęt - powiedział Trump, który we wtorek ogłosił przedłużenie rozejmu z Irańczykami. Dodał, że USA nie wiedzą, kto stoi na czele władz w Teheranie.
Pytany o to, ile jeszcze będzie trwała wojna z Iranem, odpowiedział dziennikarzowi: - Proszę mnie nie pospieszać. Zapewnił, że, w przeciwieństwie do Iranu, nie jest pod presją czasu.
Co z paliwem?
Zaznaczył też, że Amerykanie będą jeszcze musieli przez pewien czas płacić więcej za paliwo. W zamian za to - przekonywał - Iran nie będzie miał broni jądrowej.
- Mamy wystarczająco dużo czasu. Chcę zawrzeć wspaniałe porozumienie. Chcę porozumienia, na mocy którego nasz kraj i świat będzie zabezpieczony przed wariatami z bronią jądrową. Myślę, że nie ma nic gorszego niż broń jądrowa, która zniszczy Bliski Wschód, w tym Izrael. Nie ma nic gorszego niż Europa atakowana przez ludzi, którzy mają teraz pociski mogące dosięgnąć Europy. Na razie nie mogą dotrzeć do nas, ale dosięgną nas, najpewniej w bliskiej przyszłości, jeśli ich nie powstrzymamy. Myślę, że nie mogłoby być nic gorszego od nuklearnego holokaustu w Europie: w Londynie, Paryżu, różnych miejscach w Niemczech… - powiedział prezydent USA.
Zadeklarował też, że nie rozważa użycia broni jądrowej przeciwko Iranowi.
Nie powinno być zgody na użycie broni jądrowej przez nikogo
- dodał.
Ocenił, że zdołał „zdziesiątkować” Iran, nie sięgając po ten rodzaj uzbrojenia. Wcześniej w tym miesiącu groził w serwisie Truth Social zniszczeniem „całej cywilizacji” Iranu.
Wojna USA z Iranem
Izrael i USA rozpoczęły 28 lutego wojnę z Iranem, w której zginęło już ponad 3,4 tys. Irańczyków. Jej konsekwencje to też m.in. wojna Izraela z Hezbollahem, tocząca się na terytorium Libanu, a także prowadzona przez Iran blokada cieśniny Ormuz, która spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie.
Co robi Iran? Axios: Iran rozmieścił kolejne miny w cieśninie Ormuz
Marynarka wojenna irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) rozmieściła w tym tygodniu kolejne miny w cieśninie Ormuz - podał w czwartek amerykański portal Axios, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Axios zwrócił uwagę, że rozmieszczenie nowych min może pogłębić - jak określiła to Międzynarodowa Agencja Energii - największe zakłócenia w dostawach ropy naftowej w historii globalnego rynku, większe niż kryzys naftowy z lat 70. XX wieku.
Portal podkreślił, że wojsko amerykańskie odkryło irańską operację minowania i uważnie ją śledzi. Dodał, że Waszyngton wie, ile nowych min rozmieścił Iran, ale liczby te są na razie tajne. Wiadomo jedynie, że amerykańska marynarka wojenna używa podwodnych dronów w operacji usuwania min w Ormuzie.
Wcześniej w czwartek prezydent USA Donald Trump poinformował, że rozkazał siłom USA niszczenie każdej łodzi umieszczającej miny w Ormuzie. Oznajmił też, że rozkazał „potrojenie” tempa rozminowywania cieśniny.
Także w czwartek Pentagon zdementował doniesienia dziennika „Washington Post”, oświadczając, że rozminowanie Ormuzu nie będzie trwało sześciu miesięcy. Gazeta w środę napisała, że Pentagon powiadomił członków Kongresu, iż całkowite usunięcie min postawionych przez Iran może zająć pół roku oraz że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie bądź jej okolicach.
pap, jb
