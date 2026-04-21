Niepokojące słowa Trumpa. "Będę bombardować Iran"

Prezydent USA Donald Trump we wtorek w telewizji CNBC powiedział, że spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia. Wcześniej zapowiedział, że uznaje środowy wieczór za koniec zawieszenia broni.

- Spodziewam się, że będę bombardować, ponieważ uważam, że to lepsze nastawienie - oświadczył prezydent.

Dodał, że Amerykanie są gotowi do działania.

„ Nie śpieszy się”

„Chcę zawrzeć najlepsze porozumienie, nie spieszy mi się” - podkreślił Trump.

Ocenił też, że Irańczycy nie mają wyjścia i muszą negocjować.

Dwutygodniowe zawieszenie broni dobiega końca we wtorek w nocy, ale prezydent powiedział, że uznaje środowy wieczór za termin zakończenia rozejmu.

pap, jb