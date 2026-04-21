Niepokojące słowa Trumpa. "Będę bombardować Iran"
Prezydent USA Donald Trump we wtorek w telewizji CNBC powiedział, że spodziewa się, iż będzie bombardował Iran, jeśli stronom nie uda się zawrzeć porozumienia. Wcześniej zapowiedział, że uznaje środowy wieczór za koniec zawieszenia broni.
- Spodziewam się, że będę bombardować, ponieważ uważam, że to lepsze nastawienie - oświadczył prezydent.
Dodał, że Amerykanie są gotowi do działania.
„Nie śpieszy się”
„Chcę zawrzeć najlepsze porozumienie, nie spieszy mi się” - podkreślił Trump.
Ocenił też, że Irańczycy nie mają wyjścia i muszą negocjować.
Dwutygodniowe zawieszenie broni dobiega końca we wtorek w nocy, ale prezydent powiedział, że uznaje środowy wieczór za termin zakończenia rozejmu.
pap, jb
