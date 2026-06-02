Trump: Przerwa dobrze zrobi

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że nie ma nic przeciwko wstrzymaniu negocjacji z Iranem, twierdząc, że „cisza” w rozmowach byłaby „bardzo dobra” i może potrwać długi czas. Była to jego reakcja na zapowiedź wstrzymania negocjacji przez Iran do czasu zakończenia walk w Libanie.

Problemy Irańczyków

Trump zareagował w ten sposób w rozmowie telefonicznej z NBC News na wcześniejsze doniesienia irańskich mediów o tym, że irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków Izraela w Libanie. Prezydent powiedział, że nie otrzymał jeszcze takiej wiadomości od Iranu, lecz dodał, że jeśli tak się stanie, to „bardzo dobrze”.

Myślę, że za dużo rozmawialiśmy, jeśli chcesz znać prawdę. Myślę, że cisza byłaby bardzo dobra i mogłoby tak być przez długi czas - stwierdził Trump cytowany przez NBC.

Trump może czekać. Iran traci gigantyczne pieniądze

Zaznaczył jednocześnie, że przerwa w rozmowach nie oznaczałaby wznowienia walk.

Po prostu będziemy milczeć. Utrzymamy blokadę. Blokada to kawałek stali - zaznaczył.

Ocenił, że może „czekać tak długo, jak chce”, a Iran traci „fortunę” ze względu na amerykańską blokadę irańskich portów.

Iran otworzy cieśninę Bab El-Mandeb

Irańska agencja, którą cytują Reuters i AFP, podała, że Teheran i zależne od niego bojówki w Libanie, Iraku i Jemenie „ustaliły, że zablokują całkowicie cieśninę Ormuz i otworzą inne fronty, w tym w cieśninie Bab El-Mandeb”, aby „ukarać Izrael” i jego sojuszników. Stało się to po tym, gdy premier Izraela Benjamin Netanjahu wydał rozkaz ataków na południowe przedmieścia Bejrutu, kontrolowane przez Hezbollah, czyli wspieraną przez Iran szyicką organizację terrorystyczną.

Kolejny zwrot

Jest to kolejny zwrot w negocjacjach. Jeszcze w piątek prezydent USA zapowiadał podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Według portalu Axios, zamiast tego Trump miał zażądać dodatkowych zmian w tekście porozumienia. W nocy z niedzieli na poniedziałek narzekał natomiast na krytykę jego posunięć ze strony Demokratów i „niepatriotycznych” Republikanów, twierdząc, że znacznie utrudnia mu to negocjacje.

Po prostu usiądźcie wygodnie i zrelaksujcie się, a wszystko na pewno dobrze się ułoży. Zawsze tak jest!

zapewniał prezydent we wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Do możliwego zawieszenia negocjacji dochodzi po kolejnej wymianie ciosów między Iranem i USA przez weekend. Mimo powstrzymanego przez USA rakietowego ataku Iranu na amerykańskie wojska w Kuwejcie, Dowództwo Centralne USA nadal uznaje, że zawieszenie broni pozostaje w mocy

Sytuacja miedzy Izraelem a Hezbollahem. Trump: zawieszenie broni

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie. Trump oznajmił też, że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Poinformował też, że rozmowy z Iranem są kontynuowane

Miałem bardzo owocną rozmowę z premierem Izraela Bibi Netanjahu i nie będzie żadnych wojsk zmierzających do Bejrutu, a te, które są w drodze, zostały już zawrócone

stwierdził Trump we wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.

„ Odbyłem rozmowę”

„Podobnie, za pośrednictwem wysoko postawionych przedstawicieli, odbyłem bardzo owocną rozmowę z Hezbollahem, który zgodził się, że wszelkie walki zostaną wstrzymane – że Izrael ich nie będzie atakować, a oni nie zaatakują Izraela” - dodał.

Co się działo przed tą deklaracją?

W poniedziałek premier Benjamin Netanjahu wydał rozkaz zaatakowania uznawanego za bastion Hezbollahu południowego przedmieścia Bejrutu - Dahije, na co ostro zareagowały irańskie władze.

Dowództwo irańskich sił zbrojnych, obejmujących również Gwardię Rewolucyjną, ostrzegło z kolei, że jeżeli Izrael zaatakuje stolicę Libanu, Bejrut, nalotów powinni spodziewać się też mieszkańcy północnego Izraela.

28 lutego USA i Izrael zaatakowały Iran. Mimo obowiązującego od 8 kwietnia rozejmu, co jakiś czas dochodzi do wzajemnych amerykańsko-irańskich ostrzałów. Ostatnie z nich miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Prowadzone od tygodni negocjacje w sprawie porozumienia pokojowego utknęły w impasie.

pap, jb

