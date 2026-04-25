Niemcy tną etaty

Niemiecki gigant czekoladowy Ritter Sport zapowiedział pierwszą redukcję zatrudnienia w swojej 110-letniej historii. Plan zakłada likwidację co dziesiątego stanowiska w centrali firmy w Waldenbuch.

Jak informuje agencja dpa, powodem restrukturyzacji są gwałtownie rosnące koszty surowców, w tym kakao, energii oraz spadek popytu konsumenckiego. Ritter Sport, zatrudniający 2 tys. osób na świecie, zamknął ubiegły rok stratą mimo wzrostu przychodów do poziomu 712 mln euro. Sytuacja firmy wpisuje się w szerszy kryzys. Według Instytutu Gospodarki Niemieckiej, aż 36% tamtejszych przedsiębiorstw planuje zwolnienia w 2026 roku. Najtrudniejsza sytuacja panuje w przemyśle, gdzie między 2024 a 2025 roku sam sektor motoryzacyjny stracił ponad 51 tys. miejsc pracy.

mw

