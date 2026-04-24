GUS potwierdza. Stopa bezrobocia wzrosła do 6,1 proc. [WYKRES]

Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają wcześniejsze szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2026 roku wyniosła 6,1%. Choć w skali miesiąca mówimy o stabilizacji (taki sam wynik odnotowano w lutym), to spojrzenie na dane z szerszej perspektywy pokazuje wyraźny trend wzrostowy, z jakim mierzy się polski rynek pracy w ostatnich latach.

Wzrost o 1,2 punktu procentowego w dwa lata

Analizując dane historyczne, skala zmian jest znacząca. Jeszcze w czerwcu oraz październiku 2024 roku stopa bezrobocia znajdowała się na rekordowo niskim poziomie 4,9 proc. Oznacza to, że w ciągu zaledwie półtora roku wskaźnik ten wzrósł o 1,2 punktu procentowego.

Rośnie stopa bezrobocia / autor: Na podstawie danych GUS

Rządy koalicji

Na podstawie danych GUS można zauważyć, że od momentu przejęcia władzy przez Koalicję Obywatelską wraz z partnerami koalicyjnymi (grudzień 2023 r.), stopa bezrobocia w Polsce zaczęła wykazywać tendencję wzrostową. Choć rok 2024 charakteryzował się jeszcze relatywną stabilizacją na poziomie ok. 5,0 proc., to druga połowa 2025 roku przyniosła wyraźne odwrócenie trendu. Wskaźnik ten sukcesywnie rósł, przekraczając barierę 5,5 proc. jesienią 2025 r., by na początku 2026 roku osiągnąć nienotowany od dłuższego czasu poziom 6,1 proc. w marcu

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Latanie będzie droższe – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24

pap, jb