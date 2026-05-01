"Polska, mając gazoport w Świnoujściu, mogłaby się stać gazowym hubem"

Wojna w Iranie ma poważny wpływ na gospodarkę Chin. Kraj ten jest jednym z największych importerów ropy naftowej na świecie i w dużym stopniu zależy od dostaw surowców z Bliskiego Wschodu. Konflikt prowadzi przede wszystkim do zakłóceń w dostawach energii, zwłaszcza jeśli dochodzi do ograniczenia transportu przez cieśninę Ormuz. W efekcie ceny surowców energetycznych rosną, co zwiększa koszty produkcji i transportu w Chinach oraz wywołuje presję inflacyjną w całej gospodarce. Wojna powoduje destabilizację globalnych łańcuchów dostaw, które są kluczowe dla chińskiego modelu gospodarczego bazującego na eksporcie. Problemy logistyczne, wyższe koszty transportu i niepewność na rynkach międzynarodowych mogą ograniczać handel zagraniczny oraz spowalniać wzrost gospodarczy Chin.

Jednocześnie wojna może przynieść Chinom pewne korzyści strategiczne. W sytuacji osłabienia innych państw i napięć międzynarodowych Pekin może zwiększać swoje wpływy polityczne i gospodarcze, wzmacniać swoją pozycję na arenie międzynarodowej, a także promować rozliczenia handlowe w juanach zamiast w dolarach – co już się dzieje w kontaktach z niektórymi krajami.

Mimo strat Iran na razie zachowuje strategiczną przewagę dzięki zdolności do wywierania asymetrycznej presji na globalne rynki energii.

Marta Kaczyńska-Zielińska, tygodnik „Sieci”