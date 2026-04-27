Chiny idą po dominację na rynku wieprzowiny
Globalny rynek trzody chlewnej wchodzi w fazę ostrego przesilenia. Zrealizowanie się takiego scenariusza chcą uprzedzić Chińczycy. Przygotowują ruch mogący wywrócić dotychczasowy układ sił zarówno w produkcji, jak i w handlu wieprzowiną.
W Państwie Środka roczna produkcja przekracza 100 mln świń, zaś przychody ze sprzedaży mięsa wieprzowego sięgają 20 mld dolarów. Jednak popyt wewnętrzny słabnie, marże topnieją, a dalszy wzrost wyłącznie na krajowym podwórku traci sens ekonomiczny. Chińczycy szukają więc nowych kierunków ekspansji i nowych rynków zbytu.
Kierunek Brazylia
Teraz najbardziej pożądanym kierunkiem stała się Brazylia, będąca kluczowym krajem Grupy Mercosur. Niższe koszty, dostęp do pasz i możliwości szybkiego zwiększania skali produkcji oraz udogodnienia w dostępie do wspólnotowego rynku, tworzą tam idealne warunki do dalszego rozwoju.
Wojna cenowa za pasem, a Polska spóźniona…
Połączenie chińskiego kapitału z brazylijskim zapleczem surowcowym zwiększa ryzyko brutalnej wojny cenowej, której reperkusje będą widoczne także na Starym Kontynencie. Układ staje się bezlitosny: wygrywają ci, którzy oferują najtańszą produkcję i najprostsze regulacje. Europa ryzykuje utratę konkurencyjności, a Polska wchodzi w ten wyścig z opóźnieniem.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; na podst. agronews.com.pl; wiescirolnicze.pl
