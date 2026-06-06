Jak grillować bezpiecznej i zdrowiej?

Grillowanie jest jedną z najpopularniejszych form przygotowywania posiłków w okresie wiosenno-letnim. Choć kojarzy się głównie z relaksem i spotkaniami towarzyskimi, sposób obróbki termicznej żywności ma istotne znaczenie dla naszego zdrowia. Szczególną uwagę zwraca się już obecnie nie tylko na odpowiedni dobór produktów spożywczych, ale również na materiały i akcesoria wykorzystywane podczas grillowania.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy tacki aluminiowe to dobre rozwiązanie podczas grillowania.

• Dlaczego przypalanie potraw może szkodzić zdrowiu.

• Jakie materiały do grillowania uznawane są za najbezpieczniejsze.

• Jak przygotowywać mięso, aby ograniczyć powstawanie szkodliwych związków.

• Jakie produkty warto wybierać na zdrowego grilla.

• Co można wykorzystać zamiast jednorazowych tacek i papieru do pieczenia.

Aluminiowe tacki i inne przybory do grillowania

W ostatnich latach coraz częściej dyskutuje się o bezpieczeństwie jednorazowych tacek aluminiowych. Pod wpływem wysokiej temperatury oraz kontaktu z kwaśnymi lub słonymi produktami może dochodzić do migracji niewielkich ilości aluminium do żywności. Nadmierna ekspozycja na ten pierwiastek może mieć potencjalny wpływ na układ nerwowy, metabolizm kostny oraz funkcjonowanie wątroby. Z tego względu zaleca się ograniczanie częstego stosowania aluminiowych tacek, szczególnie podczas intensywnego grillowania.

Kontrowersje budzi również używanie papieru do pieczenia na ruszcie. Część produktów tego typu pokrywana jest substancjami zwiększającymi odporność na wysoką temperaturę i tłuszcz, w tym związkami z grupy PFAS określanymi jako tak zwane „wieczne chemikalia”. Substancje te charakteryzują się dużą trwałością na rozpad w środowisku i mogą kumulować się w organizmie człowieka. Chociaż poziom ryzyka zależy głównie od rodzaju produktu i temperatury obróbki, zaleca się ostrożność w przypadku ich długotrwałego stosowania.

Co zatem wybrać?

Za jedno z bezpieczniejszych rozwiązań uznaje się akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej. Tacki i kosze grillowe ze stali są trwałe, odporne na działanie wysokiej temperatury i nie wykazują tendencji do migracji substancji do żywności. Dodatkowo mogą być używane wielokrotnie, co ogranicza ilość odpadów i zmniejsza ekspozycję na związki chemiczne obecne w jednorazowych produktach.

Istotnym elementem zdrowego grillowania jest odpowiedni dobór produktów spożywczych / autor: Pixabay

Co kupić na grilla?

Istotnym elementem zdrowego grillowania pozostaje także odpowiedni dobór produktów spożywczych. Korzystniejsze dla zdrowia jest wybieranie chudego mięsa drobiowego, ryb oraz dużej ilości warzyw zamiast wysoko przetworzonych wyrobów mięsnych, takich jak tłuste kiełbasy czy marynowane produkty o wysokiej zawartości soli. Szczególnie wartościowym dodatkiem do grillowanych potraw są warzywa bogate w antyoksydanty, jak papryka, cukinia, bakłażan, cebula czy pomidory.

Duże znaczenie ma również sposób przygotowania potraw. Nadmierne przypalanie mięsa sprzyja powstawaniu heterocyklicznych amin aromatycznych (HCA) oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), czyli związków szkodliwych dla organizmu. Ryzyko ich tworzenia można ograniczyć poprzez unikanie bezpośredniego kontaktu żywności z płomieniem, stosowanie niższej temperatury grillowania oraz regularne obracanie produktów.

Korzystne może być także wcześniejsze marynowanie mięsa z wykorzystaniem oliwy z oliwek, czosnku, cytryny oraz ziół, takich jak rozmaryn, oregano czy tymianek. Wskazuje się, że naturalne przeciwutleniacze obecne w przyprawach mogą ograniczać powstawanie niekorzystnych związków podczas obróbki termicznej.

Alternatywą dla tradycyjnego grillowania może być również korzystanie z elektrycznych grillów kontaktowych, kamieni do grillowania czy mat silikonowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością i zarazem odpornych na wysoką temperaturę. Rozwiązania te pozwalają ograniczyć kontakt produktów ze spływającym tłuszczem i dymem, co tym samym może znacząco zmniejszać ilość szkodliwych substancji powstających podczas przygotowywania posiłków.

FAQ

• Czy grillowanie na tackach aluminiowych jest szkodliwe? Przy sporadycznym używaniu ryzyko jest niewielkie, jednak częste grillowanie na aluminium może zwiększać migrację tego pierwiastka do żywności, szczególnie przy wysokiej temperaturze oraz kwaśnych produktach.

• Co jest najbezpieczniejsze do grillowania? Za jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań uznaje się akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej, które są trwałe i odporne na wysoką temperaturę.

• Dlaczego przypalone mięso jest niezdrowe? Silnie przypalone potrawy mogą zawierać heterocykliczne aminy aromatyczne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które wiąże się z negatywnym wpływem na zdrowie.

• Jak zmniejszyć ilość szkodliwych substancji podczas grillowania? Pomocne jest marynowanie mięsa, unikanie otwartego ognia, regularne obracanie produktów oraz stosowanie umiarkowanej temperatury.

• Jakie produkty najlepiej wybierać na grilla? Najkorzystniejsze są chude mięsa, ryby, warzywa oraz produkty o niskim stopniu przetworzenia.

Podsumowanie

Zdrowe grillowanie wymaga zwrócenia uwagi nie tylko na odpowiedni wybór produktów spożywczych, ale również na sposób ich przygotowania. Ograniczenie stosowania tacek aluminiowych i papieru do pieczenia, unikanie przypalania potraw oraz wybieranie trwałych materiałów, takich jak stal nierdzewna, może zmniejszać ekspozycję na potencjalnie szkodliwe substancje. Z kolei włączenie większej ilości warzyw, ryb i naturalnych przypraw sprawia natomiast, że grillowane posiłki stają się nie tylko bardziej wartościowe, ale i również bezpieczniejsze do spożycia.

Filip Siódmiak

»» O jedzeniu i posiłkach czytaj też tutaj:

Czy grill jest zdrowy? Znamy odpowiedź!

Zimne czy ciepłe? Jaka temperatura dania jest najlepsza

Pijesz kolorowe napoje? Uważaj, mogą prowadzić do choroby

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje