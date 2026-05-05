Wcale nie tyjesz od jedzenia wieczorami

TYLKO U NAS

W powszechnym przekazie wciąż niestety pokutuje błędne przekonanie, że spożywanie posiłków po godzinie 18 sprzyja przyrostowi masy ciała. Pogląd ten nie znajduje jednak jednoznacznego potwierdzenia w aktualnym stanie wiedzy. Kluczowym determinantem zmian masy ciała niezmiennie pozostaje całkowity bilans energetyczny w ujęciu dobowym, nie lecz konkretna pora spożycia posiłku.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czy spożywanie posiłków po godzinie 18 rzeczywiście sprzyja przybieraniu na masie ciała.

• Jaką rolę w regulacji masy ciała odgrywa całodobowy bilans energetyczny.

• Czy godzina spożycia posiłku ma znaczenie.

• Jakie czynniki stylu życia realnie wpływają na utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Znaczenie rozkładu posiłków w ciągu dnia

Organizm człowieka nie funkcjonuje w ramach mechanizmu, który w sposób selektywny przekształcałby energię dostarczoną w godzinach wieczornych w tkankę tłuszczową. Przyrost masy ciała zachodzi w wyniku dodatniego bilansu energetycznego, czyli sytuacji, w której podaż energii przewyższa jej wydatkowanie, niezależnie od rozkładu posiłków w ciągu dnia.

Choć sama godzina spożycia ostatniego posiłku nie stanowi czynnika determinującego przyrost masy ciała, to jednak rozkład posiłków może pośrednio wpływać na regulację apetytu i codzienne wybory żywieniowe. Zbyt długie przerwy pomiędzy posiłkami, wynikające na przykład z rezygnacji z kolacji, mogą sprzyjać epizodom nadmiernego spożycia energii w późniejszych godzinach dnia.

Z perspektywy fizjologii zaleca się spożywanie ostatniego posiłku około 2-3 godziny przed snem. Takie podejście pomoże optymalizację procesów trawiennych oraz poprawie jakości snu.

Kluczowe czynniki wpływające na masę ciała

Utrzymanie prawidłowej masy ciała zależy od szeregu współdziałających czynników, wśród których najważniejsze znaczenie mają:

• Bilans energetyczny, czyli równowaga pomiędzy energią dostarczaną z dietą, a wydatkowaną przez organizm. Warto również wspomnieć, że jeden dzień nadwyżki energetycznej sam w sobie nie oznacza automatycznie natychmiastowego przyrostu tkanki tłuszczowej. Bilans energetyczny należy bowiem interpretować przynajmniej w ujęciu tygodniowym.

• Jakość diety - spożycie produktów o wysokiej wartości odżywczej, w tym odpowiedniej ilości białka, błonnika pokarmowego i nienasyconych kwasów tłuszczowych.

• Aktywność fizyczna - wpływająca na całkowity wydatek energetyczny oraz skład ciała

• Sen i regeneracja - regulujące gospodarkę hormonalną, w tym hormony związane z odczuwaniem głodu i sytości.

• Zachowania żywieniowe, w tym uważność podczas jedzenia oraz zdolność rozpoznawania sygnałów głodu i sytości.

FAQ

• Czy jedzenie wieczorem spowalnia metabolizm? Nie ma jednoznacznych dowodów wskazujących, że spożywanie posiłków w godzinach wieczornych samo w sobie istotnie obniża tempo metabolizmu w sposób prowadzący do przyrostu masy ciała.

• Czy można jeść kolację późno i nie tyć? Tak, pod warunkiem zachowania całkowitego bilansu energetycznego oraz odpowiedniej jakości diety.

• Czy pomijanie kolacji pomaga schudnąć? Nie musi. W niektórych przypadkach może prowadzić do kompensacyjnego zwiększenia spożycia energii w innych porach dnia.

• Jaka jest optymalna pora kolacji? Zaleca się spożycie ostatniego posiłku 2-3 godziny przed snem, głównie ze względów związanych z komfortem trawiennym i jakością snu.

Podsumowanie

Pora spożywania ostatniego posiłku nie stanowi samodzielnego i wyłącznego czynnika determinującego przyrost masy ciała. Kluczowe znaczenie ma niezmiennie całodobowy bilans energetyczny oraz ogólny styl życia, obejmujący przede wszystkim jakość diety, poziom aktywności fizycznej, sen i zachowania żywieniowe. Eliminacja kolacji lub sztywne ograniczenia czasowe dotyczące spożywania posiłków nie są uniwersalnie uzasadnioną strategią kontroli masy ciała i powinny być rozpatrywane w kontekście indywidualnych potrzeb czy nawyków.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Nocne podjadanie? Sprawdź, jak sobie z tym poradzić

Patenty na podjadanie – jak wdrożyć je w życie

Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje