Orlen. "Spadek zysku o 93 proc.!!!"

Kiedy kilka lat temu kierowałem największym polskim koncernem energetycznym, ORLEN był tarczą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Budowaliśmy go jako narodowego czempiona – nie po to, by służył Brukseli czy Berlinowi, lecz aby dawał Polakom tanią energię, nowe miejsca pracy i niezależność.

Dziś, po dwóch latach rządów Donalda Tuska, patrzę na wyniki spółek Skarbu Państwa i widzę smutny obraz: przejadanie majątku zamiast inwestowania w przyszłość. To nie jest gospodarka – to gospodarstwo domowe, w którym głowa rodziny sprzedaje srebra rodowe, by pojechać na ekskluzywny weekend z nowymi kolegami i mieć na bieżące wydatki.

Weźmy liczby, bo one nie kłamią. W 2023 r., przed pełnym przejęciem władzy przez koalicję 13 grudnia, ORLEN wypracował ponad 21 mld zł zysku netto. W 2024 r. – już tylko 1,4 mld. Spadek o ponad 93 proc. W ciągu czterech kwartałów cały holding spółek Skarbu Państwa zarobił na czysto zaledwie 10 mld – o 51 mld, czyli o 83 proc., mniej niż rok wcześniej. W czwartym kwartale 2024 r. zamiast oczekiwanych zysków – strata ponad 3 mld. PGE: minus 5,9 mld, Enea: minus 1,9 mld, ORLEN w samym kwartale: minus 1,6 mld. Energetyka tonie pod ciężarem Zielonego Ładu, który Tusk przyjmuje z entuzjazmem brukselskiego wasala. Bo Bruksela dyktuje, a Warszawa wykonuje. Polskie kopalnie i bloki węglowe idą na bok, by zrobić miejsce dla niemieckich turbin i paneli. Interes niemiecki, koszt polski.

A jak pompuje się bieżącą wartość ORLENU? Rekordowymi dywidendami. Za 2024 r. – 6 zł na akcję, prawie 7 mld zł w gotówce. Część z zysku, ale sporą część z kapitału zapasowego – z rezerw nagromadzonych w poprzednich latach. Za 2025 r. zarząd proponuje już 8 zł. To nie jest inwestycja w rozwój – to wyciąganie gotówki na bieżące potrzeby budżetu państwa. Dokładnie tak jak w zadłużonym gospodarstwie domowym – zamiast kupić nowe maszyny, wyremontować poddasze czy wykształcić dzieci, sprzedaje się traktor oraz pole i kupuje telewizor na raty. Dzisiaj jest kolorowo, jutro – pustki w szopie i długi u sąsiada.

Daniel Obajtek