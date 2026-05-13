Inauguracja Raportu Finansowego polskich samorządów
Niezwykle uroczysty charakter miała w tym roku inauguracja „Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce 2025”. Choć raport co roku jest integralną częścią organizowanego wiosną Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, tym razem, dziewiątą edycję Rankingu zaprezentowano w Warszawie. I to nie byle gdzie, bo na Zamku Królewskim, co stanowiło niezwykłą oprawę dla wyróżnionych samorządów, które uzyskały najlepsze notowania rankingowe.
Uroczysta inauguracja była okazją głównie do podziękowań. Organizatorzy, w tym Forum Ekonomiczne wraz z przewodniczącym Rady programowej Zygmuntem Berdychowskim, dziękowali autorom raportu z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i głównej animatorce badań nad sytuacją finansową polskich samorządów, prof. Małgorzacie Gałeckiej.
Czeki dla samorządów
List od Prezydenta RP Karola Nawrockiego skierowany do uczestników uroczystości i laureatów odczytał minister Adam Andruszkiewicz, podkreślając rzetelność analizy zawartej w raporcie i kierując gratulacje do samorządowców i mieszkańców wyróżnionych miejscowości, gmin i powiatów. Jak padło w czasie wystąpień, to nie miejsce na poruszanie trudnych tematów, choć nie obyło się bez drobnych zaczepek o samorządy, które tęsknią za czekami wręczanymi przez reprezentantów władzy centralnej. Tęsknią. Bo choć dochody własne polskich samorządów dzięki ustawie zmieniającej zasady partycypacji w podziale przychodów z podatków wzrosły, znacznie spadł poziom wykorzystania środków unijnych. To jednak temat na zupełnie inną okazję, bo – co wielokrotnie wybrzmiało na Zamku Królewskim, to właśnie samorządy zawsze lepiej sobie radzą z wydatkami niż administracja centralna.
Nagrodzeni włodarze i… mieszkańcy
Bydgoszcz zasłużyła sobie na miano miasta na prawach powiatu najlepiej radzącego sobie z finansami. Odbierając nagrodę, reprezentant Bydgoszczy właśnie, zwrócił uwagę na fakt, że to nie efekt krótkiego, szybkiego działania. Bo taki wynik „buduje się wiele lat, a traci w rok lub dwa” – powiedział Piotr Tomaszewski, skarbik Urzędu Miasta Bydgoszczy. To niezła rada samorządowca, zwłaszcza dla obecnego rządu, chciałby się dodać.
Wśród 312 powiatów ziemskich najlepsze oceny rankingowe zdobył powiat leszczyński (woj.. wielkopolskie), a Józefów (woj. mazowieckie) tryumfował pośród 236 gmin miejskich. Ranking bada też wyniki gmin miejsko-wiejskich (718 gmin), wśród których na aplauz zasłużyła Choroszcz z woj. podlaskiego. Najlepszy wynik wśród najliczniejszej grupy samorządów – 1459 gmin wiejskich, uzyskała gmina Zabór z województwa lubuskiego. Zwycięzcom, ale też wszystkim uczestnikom rankingu wypada pogratulować. Ci zaś gratulowali i dziękowali mieszkańcom swoich gmin i powiatów.
Raport
Ranking ukazuje analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego i skierowany jest do wszystkich grup zainteresowanych oceną funkcjonowania samorządów w Polsce, w tym przede wszystkim do samorządowców, przedsiębiorców, ale też do reprezentantów władzy centralnej i ustawodawczej. Co istotne, dla celów porównawczych, w tegorocznym badaniu zostały wykorzystane te same kryteria oceny, które pojawiały się w Rankingach Finansowych Samorządu Terytorialnego w Polsce w latach poprzednich. W badaniu wykorzystano dane Regionalnej Izby Obrachunkowej według stanu na koniec IV kwartału 2025 roku.
Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce została przygotowana w oparciu o siedem wskaźników:
►udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
►relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
►udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
►obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
►udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń,
►relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz
►udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
Całość opracowania ma służyć jako obiektywne narzędzie oceny efektywności zarządzania finansami publicznymi na szczeblu lokalnym. I wygląda na to, zważywszy, że to już dziewiąty Ranking, że ocenie służy i pomaga ocenić trendy, wskazać finansowe mielizny i zagrożenia oraz nagrodzić najlepiej zarządzających.
Tak też stało się we wtorek, 12 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Wskazano i nagrodzono samorządy z najlepszymi ocenami rankingowymi. Dyskusje i spory pozostawiono na debaty w czasie zbliżającego się XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu, organizowanego w tym roku w dniach 8-10 września pod hasłem „Architektura nowego porządku - stabilność w czasach zmian”, na które wszyscy zostali uroczyście zaproszeni.
Organizatorem wydarzenia była oczywiście Fundacja Instytut Studiów Wschodnich - organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu i Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach.
Maciej Wośko
