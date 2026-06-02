Flagi w sklepach, które wprowadzają w błąd

Zgodnie z wprowadzonymi niedawno przepisami, świeże owoce, warzywa i banany sprzedawane luzem muszą być oznaczane nie tylko nazwą kraju pochodzenia, ale również jego flagą. Czy taki system się sprawdza? Czy spełnia swoją rolę?

Nowe regulacje miały raz na zawsze rozwiać wątpliwości klientów i ułatwić im wybór polskich produktów. Po kilku miesiącach okazuje się jednak, że część sklepów znalazła sposób na obchodzenie wprowadzonych zasad. Jak to wygląda w praktyce?

Przepisy są, egzekucji brak

Cały problem w tym, że nie najlepiej. Poszczególne placówki handlowe stosują przepisy wybiórczo, bądź nie przykładają do nich żadnej wagi. Dodatkowe zamieszanie sieje przesypywanie jednych produktów do kartonów po innych produktach, przez co opakowanie zbiorcze nie zawsze odpowiada faktycznej zawartości. Za kontrolę jakości handlowej i ekspozycji świeżych owoców i warzyw odpowiada, podlegająca resortowi rolnictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jej kontrolerzy cały czas pracują w terenie i z pewnością zawitają jeszcze do niejednego dużego sklepu spożywczego „z grupy ryzyka”.

Powaga państwa na szali

Spór o flagi przy warzywach pokazuje, że samo uchwalenie przepisów nie kończy problemu. Jeżeli oznakowanie będzie niejednoznaczne, z kilkoma flagami przy jednym produkcie, albo jeśli towar będzie prezentowany w sposób utrudniający identyfikację jego pochodzenia, cel regulacji nie zostanie osiągnięty. Krótko mówiąc: przepisy są, teraz pora wymusić ich skuteczne egzekwowanie.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24; Na podst. IJHARS, MRiRW

