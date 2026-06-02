Niemieccy przedsiębiorcy jadą do Rosji. Chcą odbudować kontakty biznesowe i przygotować grunt pod wznowienie współpracy gospodarczej. W grę wchodzą wielkie pieniądze oraz ratowanie niemieckiej gospodarki.

Po raz pierwszy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przedstawiciele niemieckiego biznesu wezmą udział w rozpoczynającym się w środę Forum Ekonomicznym w Petersburgu – poinformował DPA szef Izby Handlu Zagranicznego (AHK) Matthias Schepp.

Uwaga! Patronatem wydarzenia jest Władimir Putin

Forum w dniach od 3 do 6 czerwca odbywa się pod patronatem przywódcy Rosji Władimira Putina.

W Rosji nadal aktywnych jest około 1,6 tys. niemieckich spółek. Ich łączne obroty w ubiegłym roku wyniosły około 20 mld euro. Izba Handlu Zagranicznego przeprowadziła badanie. Wynika z niego, że unijne sankcje na Rosję bardziej szkodzą Niemcom niż Rosji. Upadająca gospodarka Niemiec. Ratunek: Mercosur, polski SAFE i gaz od Putina -

Na pytanie o wznowienie importu rosyjskiego gazu i ropy do Niemiec, 65 proc. respondentów odpowiedziało: „tak, im szybciej, tym lepiej”.

Niemieccy przedsiębiorcy mówią o konieczności odbudowy relacji niemiecko-rosyjskich wskazując na ryzyko utraty rosyjskiego rynku surowców na rzecz firm z Azji.

