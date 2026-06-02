Podwyżki. Turyści stracą: MF: Pieniądze trafią do gmin

Ministerstwo Finansów w najnowszym projekcie proponuje podwyżkę stawek opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej, pobieranej przez gminy od turystów - wynika z opublikowanego w rządowego projektu ustawy.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian dotyczących opłat pobieranych od turystów przez gminy.

Obowiązujący cennik

Obecnie górna granica stawki opłaty miejscowej w 2026 r. wynosi 3,46 zł dziennie, a w miejscowościach znajdujących się na obszarach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 4,89 zł dziennie. Górna granica stawki opłaty uzdrowiskowej w 2026 r. wynosi 6,67 zł dziennie. MF proponuje podwyżkę tych opłat do – odpowiednio - 3,56 zł, 5,03 zł oraz 6,86 zł za noc.

Kto jest zmuszony pobierać opłatę od turystów?

Opłatę pobierać będą podmioty świadczące usługi zakwaterowania.

Wyjątki

Z opłaty zwolnione będą pobyty dłuższe niż 30 dni. Dodatkowo gminy uzyskają możliwość ustalania niższych opłat ze względu np. na wiek turysty czy cel jego pobytu, a także od lokalizacji obiektu.

pap, jb

