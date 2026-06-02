6,54 zł/l? Orlen ogłasza nowy cennik. Polacy złapią się za portfel

W najnowszej korekcie hurtowej ceny paliw ORLEN znów wyraźnie wzrosły. Olej napędowy Ekodiesel podrożał o 128 zł za metr sześcienny, podczas gdy benzyna 98 odnotowała symboliczne obniżenie o 2 zł, a benzyna 95 pozostała bez zmian.

Choć w poprzednich dniach koncern obniżał hurtowe ceny, obecna korekta częściowo odwraca wcześniejszy trend i pokazuje, że obniżki mają charakter krótkotrwały, a podwyżki mogą uderzać w rynek i konsumentów mocniej niż spadki.

Przypomnijmy, że Orlen nie korzysta z dostaw ropy przez Cieśninę Ormuz

CPN

System cen maksymalnych, wprowadzony w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, ogranicza wzrost cen detalicznych, ale hurtowe decyzje ORLENU bezpośrednio wpływają na ceny na stacjach, a pośrednio – na wpływy budżetowe poprzez podatki i akcyzę.

ON - kluczowy dla branży transportowej

Rynek hurtowy paliw w Polsce pozostaje niestabilny, a obniżki cen są niewielkie wobec zdecydowanych podwyżek, zwłaszcza w przypadku oleju napędowego, kluczowego dla transportu i logistyki.

Ceny

W hurcie ceny kształtują się obecnie na poziomie ok. 5 628 zł/m³ dla oleju napędowego Ekodiesel, 5 755 zł/m³ dla benzyny 98 oraz ok. 5 207 zł/m³ dla benzyny 95, co przekłada się na ceny detaliczne na stacjach w Polsce sięgające maksymalnie ok. 6,26 zł/l dla diesla, 6,54 zł/l dla benzyny 98 i 5,95 zł/l dla benzyny 95.

pap, jb