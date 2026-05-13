Blik ma nowy, śmiały plan

Blik dołącza do współpracy rozwijanej przez europejskie firmy płatnicze skupione wokół inicjatyw EuroPA i EPI; pracują one nad wspólnym modelem płatności, który połączy lokalne portfele cyfrowe z różnych krajów Europy - poinformował w środę Polski Standard Płatności, operator Blika.

Inicjatywa rozwijana jest przez firmy odpowiedzialne za cyfrowe portfele płatności: Bancomat (Włochy), Bizum (Hiszpania i Andora), SIBS/MB Way (Portugalia), Vipps MobilePay (Norwegia, Szwecja, Dania i Finlandia) oraz EPI, której portfel Wero jest dostępny m.in. we Francji, Niemczech, Belgii i Holandii.

„Celem jest stworzenie paneuropejskiej, połączonej sieci płatniczej integrującej lokalnych dostawców i umożliwiającej realizację transakcji między krajami oraz walutami. Prace nad tym rozwiązaniem już trwają” - zaznaczył operator Blika.

Jeszcze w tym roku możliwa wysyłka pieniędzy Blikiem za granicę

Dodał, że dzięki tej współpracy w tym i w przyszłym roku możliwe ma być wysyłanie pieniędzy przez użytkownika Blika do odbiorcy korzystającego z systemu płatniczego z innego kraju. Celem dołączenia Blika do inicjatywy jest dodanie polskich i słowackich użytkowników systemu do tego projektu. Początkowo będzie to dotyczyć użytkowników indywidualnych, a w przyszłym roku także płatności w sklepach stacjonarnych - zaznaczył PSP.

Firma wskazała na szacunki, zgodnie z którymi europejska interoperacyjność płatnicza obejmie ponad jedną czwartą mieszkańców Europy. Dodała, że w kolejnych miesiącach do projektu mają dołączać następne portfele cyfrowe, dzięki czemu liczba potencjalnych użytkowników jeszcze wzrośnie.

Blik to system płatności mobilnych, z którego może skorzystać praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Operatorem systemu jest spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są: Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

PAP, sek

