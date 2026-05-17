Pracownicy nie rozumieją nowych zasad L4

W kwietniu weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich, ale wokół wprowadzonych zmian błyskawicznie pojawił się chaos informacyjny. W social mediach zaczęły bowiem krążyć uproszczone interpretacje sugerujące, że na L4 można dziś znacznie więcej.

Wiele osób dało się zwieść „internetowym guru” głoszącym, że zwolnienie lekarskie przestało być rygorystycznie kontrolowane. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Nowe regulacje nie poluzowały zasad, za to zwiększyły uprawnienia ZUS i przerzuciły większą odpowiedzialność na pracowników. Osoba przebywająca na L4 musi teraz wykazać, że jej aktywność nie utrudnia leczenia i rzeczywiście służy powrotowi do zdrowia. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, świadczenie chorobowe może zostać cofnięte.

L4 zamienione w dodatkowy urlop?

Skala nadużyć robi się coraz większa. Ponad jedna trzecia skontrolowanych przez ZUS zwolnień była wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem. Wykrywano osoby dorabiające przy imprezach, wykonujące dodatkowe zlecenia albo wyjeżdżające na zagraniczne wycieczki. Coraz częściej zwolnienie lekarskie traktowane jest jak okazja do odpoczynku lub dodatkowego zarobku. Problem pogłębiają krótkie filmiki i „eksperckie” porady z internetu, które sprowadzają skomplikowane przepisy do kilku chwytliwych zdań. Wielu pracowników dowiaduje się o błędzie dopiero wtedy, gdy dostaje decyzję o utracie pieniędzy.

ZUS rusza do ofensywy

Kontroli będzie coraz więcej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i pracodawcy dostali skuteczniejsze narzędzia sprawdzania osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Inspekcja może się odbyć w domu, miejscu czasowego pobytu albo tam, gdzie pracownik wykonuje inną aktywność.

290 mln dni absencji

W 2025 roku wystawiono w Polsce 27,5 mln zwolnień lekarskich obejmujących ponad 290 mln dni absencji. Przeprowadzono około 452 tys. kontroli. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ta liczba mocno wzrośnie. Ryzyko utraty całego zasiłku staje się dziś bardzo realne, a tłumaczenie, że „tak pisali w internecie”, nie robi już na kontrolerach żadnego wrażenia.

Grzegorz Szafraniec; źródło: ZUS, Ministerstwo Zdrowia, rynekzdrowia.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa budżetu rządu Tuska coraz bliżej!

Kierowca-odbieracz: system kaucyjny zamieszał na rynku pracy

Krytyczne dni na rynku obligacji skarbowych

»»Złe prognozy dla portfeli – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24