Ile dajemy na prezent dla młodej pary? Nowe dane

Polacy, którzy w tym roku wezmą udział w weselu, na prezent dla młodej pary wydadzą najczęściej między 501 a 1000 zł - wynika z Barometru Providenta. Mniej, około 300 zł planują wydać natomiast na przygotowania do uroczystości - np. na fryzjera czy strój.

Ponad 71 proc. badanych Polaków nie wybiera się w tym roku na wesele. Udział w tej uroczystości planuje przeszło 12 proc. - najczęściej to osoby w wieku 25-34 lata (26,7 proc.), a wśród 35-44-latków to 14,2 proc. Decyzji nie podjęło jeszcze 16,5 proc. ankietowanych.

„Różnice ze względu na płeć są niewielkie. Udział w weselu planuje 12,4 proc. mężczyzn i 12,0 proc. kobiet” - dodali autorzy badania. Przeszło jedna trzecia Polaków (34 proc.) przyznała, że zrezygnowała kiedyś z udziału w weselu ze względu na koszty - m.in. prezent, dojazd czy nocleg.

Ile na prezent dla młodej pary?

Na prezent dla młodej pary uczestnicy wesela przeznaczą między 501 a 1000 zł (32,5 proc.), a 26,3 proc. chce wydać od 1001 do 3000 zł; wyższe kwoty, przekraczające 3 tys. zł, deklaruje 7,5 proc. Mężczyźni częściej niż kobiety chcą ograniczać takie wydatki - to oni wskazywali przeważnie kwoty w przedziale 501-1001 zł (37,9 proc. wobec 27,3 proc.). Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni planowały wydatki między 1001 a 3000 zł (33,3 proc. wobec 18,9 proc.).

Na własne przygotowania do udziału w uroczystości ślubnej wydajemy 300-500 zł / autor: Pixabay

A ile na własne przygotowania?

Na własne przygotowania do uroczystości, związane m.in. ze strojem, wydatkami na fryzjera, makijaż, transport i nocleg, ich uczestnicy planują wydać nie więcej niż 300 zł (36,4 proc.). Od 301 do 500 zł zamierza przeznaczyć 27,7 proc., a 17,2 proc. wyda między 501 a 1000 zł. Więcej niż 1000 zł planuje przeznaczyć około 6 proc. osób.

Badanie zostało zrealizowane w marcu br. przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI wród 1001 dorosłych Polaków.

PAP, sek

