Producenci mebli zwalniają

Sytuacja geopolityczna i rosnące koszty produkcji sprawiają, że spada sprzedaż i eksport mebli - wskazał prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka. Jego zdaniem branża w Polsce jest w trudnym położeniu.

Ostatnio fabryka IKEA w Wielbarku koło Szczytna zapowiedziała zwolnienie 240 osób, tłumacząc to spadkiem zamówień i dostosowaniem produkcji do potrzeb. Pracownicy z Wielbarka między 20 a 30 kwietnia otrzymali wypowiedzenie miesięczne oraz trzymiesięczne, w zależności od stażu pracy. Zwolnienia obejmą pracowników produkcji i administracji. IKEA zwalnia też w fabryce w Goleniowie. Redukcje zatrudnienia przeprowadzają również polskie firmy meblarskie.

Ryzyko globalne uderza w eksport

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Jan Szynaka powiedział PAP, że trudna sytuacja branży meblarskiej obserwowana jest od 2-3 lat.

„Obecna sytuacja geopolityczna, toczące się wojny na Ukrainie czy w Iranie, to wszystko ma wpływ na eksport polskich mebli na rynki europejskie i amerykański. Polska należy do największych eksporterów mebli i brak stabilizacji wpływa na popyt i produkcję” - podkreślił.

Rosnące koszty produkcji

Jak dodał, w obecnych niespokojnych czasach ludzie oceniają, iż zakup mebli nie jest priorytetem, bo meble nie są produktem pierwszej potrzeby. Takie decyzje przekładają się natomiast na spadek sprzedaży mebli w sieciach handlowych. Przekazał, że wszystkie zakłady produkujące meble w Polsce wprowadziły ograniczenia w zatrudnieniu.

Na trudną sytuację w branży wpływ mają też rosnące koszty produkcji. Wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną w zakładach meblarskich znacząco podnosi koszty wytworzenia produktu. Ceny paliwa oraz drewna także poszły w górę. Przez ostatnie dwa lata wzrosły też koszty pracownicze – wymienił.

W związku z tym eksport do Anglii, Niemiec czy Francji staje się coraz mniej rentowny. - Spadek sprzedaży w Europie wyniósł od 10 do 15 procent - dodał.

Branża daje pracę dla 330 tys. osób

Jak podkreślił prezes Izby, w branży meblarskiej w Polsce pracuje 230 tys. osób, a ponad 100 tys. - w sektorach okołomeblarskich. Dodał, że producenci wciąż szukają technologii, które mogą obniżyć koszty produkcji i zapewnić konkurencyjność.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa budżetu rządu Tuska coraz bliżej!

Kierowca-odbieracz: system kaucyjny zamieszał na rynku pracy

Krytyczne dni na rynku obligacji skarbowych

»»Złe prognozy dla portfeli – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24