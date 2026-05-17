Inflacja CPI wzrosła w kwietniu do 3,2 proc. rdr z 3 proc. miesiąc wcześniej, a w maju może przekroczyć górne ograniczenie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP – ocenili ekonomiści PKO BP. Ich zdaniem presję na ceny będą wywierać głównie żywność, a także wzrost cen paliw.

Według analityków ceny paliw spadły w kwietniu o 1,8 proc. mdm, co było związane z wprowadzeniem programu CPN. Dzięki temu roczna dynamika cen paliw ustabilizowała się na poziomie 8,4 proc. rdr, nieco poniżej marcowego odczytu. PKO BP ocenia jednak, że mimo obowiązywania ceny maksymalnej paliwa mogą dalej drożeć wraz ze wzrostem cen ropy naftowej.

Bank szacuje, że bez działań osłonowych inflacja CPI byłaby już obecnie zbliżona do 4 proc. rdr.

Ceny nośników energii wzrosły w kwietniu o 0,3 proc. mdm i 4,6 proc. rdr, m.in. za sprawą wyższych cen oleju opałowego oraz wyhamowania spadków cen węgla.

Ceny żywności wkrótce zaczną napędzać inflację

Ekonomiści zwrócili uwagę, że ceny żywności i napojów wzrosły w kwietniu o 0,6 proc. mdm, zgodnie z sezonowym wzorcem. Roczna dynamika cen żywności spowolniła do 1,9 proc. rdr z 2,1 proc. rdr w marcu i nadal działała dezinflacyjnie.

Według PKO BP ceny produktów zbożowych rosły stabilnie o 2 proc. rdr, natomiast ceny wieprzowiny spadły o 6 proc. rdr, podczas gdy wołowina zdrożała o 16,1 proc. rdr. Ceny olejów i tłuszczów obniżyły się o 14,7 proc. rdr, w tym masła o 22,5 proc. rdr. Jednocześnie owoce i orzechy zdrożały o 7,8 proc. rdr, a ceny owoców jagodowych były wyższe o 29,5 proc. niż rok wcześniej.

Analitycy banku oceniają, że w kolejnych miesiącach inflacja żywnościowa może przyspieszyć. Wskazują na odwrócenie trendu spadkowego indeksu FAO oraz niekorzystne warunki pogodowe wiosną 2026 r., w tym przymrozki wpływające na uprawy owoców i suszę ograniczającą plony warzyw.

PKO BP szacuje, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła w kwietniu do 2,9-3 proc. rdr z 2,6 proc. rdr miesiąc wcześniej. W ocenie ekonomistów wskaźnik był podbijany przez tzw. efekty drugiej rundy po wcześniejszych wzrostach cen paliw. Szczególnie silnie wzrosły ceny podróży lotniczych, które były wyższe o 62 proc. mdm.

W scenariuszu bazowym PKO BP zakłada, że wraz ze stopniową normalizacją sytuacji na rynku ropy naftowej w drugiej połowie 2026 r. inflacja utrzyma się w najbliższych miesiącach nieco poniżej 4 proc. rdr, a w połowie 2027 r. spadnie w okolice celu inflacyjnego.

Ekonomiści ocenili jednocześnie, że nie będą spełnione wskazywane przez członków RPP przesłanki do podwyżek stóp procentowych. Zastrzegli jednak, że głównym czynnikiem ryzyka dla prognoz pozostają ceny ropy naftowej.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Katastrofa budżetu rządu Tuska coraz bliżej!

Kierowca-odbieracz: system kaucyjny zamieszał na rynku pracy

Krytyczne dni na rynku obligacji skarbowych

»»Złe prognozy dla portfeli – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24