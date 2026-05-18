Finansowa rewolucja: pełzające pożegnanie z WIBOR-em

Wskaźniki referencyjne WIBOR i WIBID będą wyliczane do końca 2036 r. – podała w poniedziałek spółka GPW Benchmark, administrator tych wskaźników. Komisja Nadzoru Finansowego liczy jednak, że już od końca 2026 r. instytucje finansowe nie będą zawierały umów powiązanych z WIBOR-em.

WIBOR to wskaźnik, który wyznacza wysokość oprocentowania po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom, a WIBID to stawka po jakiej banki płacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Oba te wskaźniki są stosowane w licznych produktach bankowych np. kredytach mieszkaniowych.

GPW Benchmark: WIBOR i WIBID do 31 grudnia 2036 r.

Spółka GPW Benchmark, która jest administratorem wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID, poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że oba te wskaźniki będą opracowywane do końca 2036 r.

„W wyniku podjętej decyzji, 31 grudnia 2036 roku będzie ostatnim dniem opracowywania Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR dla wszystkich kluczowych Terminów Fixingowych tj. Terminu Fixingowego 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M). W celu uniknięcia wątpliwości Administrator wskazuje, że zgodnie z treścią komunikatu z dnia 30 września 2025 roku, Termin Fixingowy Overnight (O/N) nie będzie opracowywany od 1 października 2026 r.” – podała spółka.

GPW Benchmark poinformowała ponadto, że „data likwidacji Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR tj. 1 stycznia 2037 roku”, została wskazana na podstawie przeprowadzonych analiz opartych na danych o rzeczywistym profilu zapadalności należności w krajowym sektorze bankowym ważonego faktycznymi spłatami, danych ogólnodostępnych przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz na podstawie danych dotyczących struktury zapadalności obligacji skarbowych oraz nieskarbowych, których oprocentowanie oparte jest o kluczowy wskaźnik referencyjny WIBOR.

Komisja Nadzoru Finansowego: umowy z WIBOR tylko do końca 2026 r.

Jak przekazała w poniedziałek Komisja Nadzoru Finansowego, wybór 31 grudnia 2036 r. jako daty ostatniej publikacji wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR dla terminów miesięcznego, trzymiesięcznego i sześciomiesięcznego „umożliwia osiągniecie kontraktowego terminu zapadalności zdecydowanej większości aktywów finansowych, w których stosowane są wyszczególnione wskaźniki referencyjne”.

Ponadto KNF oceniła, że taki okres likwidacji wskaźnika WIBOR „umożliwia skuteczne podjęcie przez uczestników rynku finansowego działań nakierowanych na redukcję wszelkich ekspozycji związanych z tym wskaźnikiem referencyjnym, w tym zmianę umów (także umów finansowych z konsumentami), modyfikacje warunków emisji papierów dłużnych bądź ich wcześniejszy wykup oraz zamknięcie pozycji na instrumentach pochodnych”.

„KNF oczekuje, że wszystkie podmioty nadzorowane, a zwłaszcza kredytodawcy i pożyczkodawcy, do 31 grudnia 2026 roku zaprzestaną zawierania nowych umów (w tym umów finansowych) lub emitowania instrumentów finansowych, w których miałby być zastosowany wskaźnik referencyjny stóp procentowych WIBOR” – przekazano w komunikacie Komisji.

Według KNF, od 1 stycznia 2027 r. wskaźnik WIBOR powinien służyć wyłącznie do „wygaszenia ekspozycji zawartych przed tą datą”.

Związek Banków Polskich: od 1 stycznia 2027 r. tylko umowy oparte o POLSTR

Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej, dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich informuje, że „nasi klienci będą mogli nadal korzystać z umów, w których stosowany jest WIBOR — podobnie zresztą jak w przypadku wszystkich instrumentów finansowych czy obligacji Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o nowe umowy zawierane obecnie przez klientów, z komunikatu wynika, że do końca grudnia tego roku — co jest zresztą zgodne z mapą drogową procesu reformy wskaźników referencyjnych WIBOR — wskaźnik ten będzie mógł być jeszcze stosowany w okresie przejściowym. Równolegle jednak banki i inne instytucje finansowe, firmy leasingowe oraz firmy faktoringowe będą już konsekwentnie oferować umowy oparte na nowym wskaźniku. POLSTR, jako nowy wskaźnik, od 1 stycznia 2027 roku będzie bowiem jedynym wskaźnikiem, który będzie mógł być stosowany w nowych umowach.

Podsumowując — WIBOR we wszystkich dotychczas zawartych umowach, instrumentach oraz obligacjach będzie mógł być stosowany do końca 2036 roku. Do końca bieżącego roku banki będą mogły jeszcze stosować WIBOR w nowych umowach, ale równolegle z wdrażanym nowym wskaźnikiem POLSTR. Coraz częściej więc w umowach widoczny będzie nowy wskaźnik, a od 1 stycznia 2027 roku w nowych umowach będzie już stosowany wyłącznie wskaźnik POLSTR - tłumaczy dr Tadeusz Białek.

Prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego

Rezygnacja z WIBOR i WIBID jest elementem reformy wskaźników referencyjnych. Prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego rozpoczęły się w 2022 r. Dotychczasowy WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) zostanie zamieniony na nowy wskaźnik – POLSTR (Polish Short Term Rate). WIBOR jest wskaźnikiem opartym przede wszystkim na transakcjach na rynku międzybankowym, choć nie tylko. Jego częścią są też tzw. kwotowania wiążące i modelowe, czyli stawki, po jakich banki biorące udział w wyznaczaniu wskaźnika byłyby gotowe złożyć oraz przyjąć depozyt od innego uczestnika tego procesu lub na rynku bazowym.

Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach - depozytach overnight (krótkoterminowych depozytach na jedną noc – PAP). Taka lokata, skierowana głównie do przedsiębiorców, kapitalizowana jest codziennie. Ponadto depozyt – co do zasady – zakładany jest automatycznie na koniec danego dnia.

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w 2022 r.; jej celem jest m.in. przygotowanie „mapy drogowej” ustalającej proces zmiany wskaźników referencyjnych w Polsce. Od 1 stycznia 2027 r. – zgodnie z ustaloną mapą drogową – nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR, a od stycznia 2028 r. na rynku - już żadnych umów na nim opartych.

