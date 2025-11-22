Inwestorzy zaufali nowemu wskaźnikowi

Ministerstwo Finansów w piątek sprzedało sześć serii obligacji za ponad 10 mld zł. Jednocześnie po raz pierwszy resort sprzedał papiery wartościowe oparte na nowym wskaźniku referencyjnym, POLSTR, za blisko 1,5 mld zł przy popycie 1,9 mld zł - podało MF w komunikacie.

Wcześniej ministerstwo informowało, że na przetargu zaoferuje papiery skarbowe za 6-10 mld zł.

Ważny dzień dla polskiego rynku finansowego. Pierwsza emisja papierów skarbowych opartych na nowym wskaźniku POLSTR za nami. Dobre przyjęcie przez rynek. Uplasowaliśmy obligacje za 1,5 mld zł przy popycie 1,9 mld zł – napisał na platformie X minister finansów Andrzej Domański

Prace nad zmianą wskaźnika referencyjnego rozpoczęły się w 2022 r. Dotychczasowy WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) zostanie zamieniony na nowy wskaźnik – POLSTR (Polish Short Term Rate). WIBOR jest wskaźnikiem opartym przede wszystkim na transakcjach na rynku międzybankowym, choć nie tylko. Jego częścią są też tzw. kwotowania wiążące i modelowe, czyli stawki, po jakich banki biorące udział w wyznaczaniu wskaźnika byłyby gotowe złożyć oraz przyjąć depozyt od innego uczestnika tego procesu lub na rynku bazowym.

Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach - depozytach overnight (krótkoterminowych depozytach na jedną noc – PAP). Taka lokata, skierowana głównie do przedsiębiorców, kapitalizowana jest codziennie. Ponadto depozyt – co do zasady – zakładany jest automatycznie na koniec danego dnia.

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w 2022 r.; jej celem jest m.in. przygotowanie „mapy drogowej” ustalającej proces zmiany wskaźników referencyjnych w Polsce. Od 1 stycznia 2027 r. – zgodnie z ustaloną mapą drogową – nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR, a od stycznia 2028 r. na rynku nie będzie już żadnych umów na nim opartych.

