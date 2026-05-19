Orlen podniósł hurtowe ceny paliw. Tyle zapłacimy we wtorek za benzynę i ON

Orlen ponownie podnosi hurtowe ceny paliw – mimo że nie sprowadza ich z Zatoki Perskiej. We wtorek benzyna Eurosuper 95 i Super Plus 98 podrożała o 97 zł/m³, a Ekodiesel o 140 zł/m³. W sobotę ceny również wzrosły.

Na stacjach w Polsce, gdzie obowiązują maksymalne ceny ustalone przez rząd, litr benzyny 95 kosztuje teraz do 6,42 zł, benzyny 98 – do 6,97 zł, a oleju napędowego – do 6,85 zł. To oznacza wzrost o kilka groszy w porównaniu do weekendu.

Ceny na giełdach spadają

Tymczasem ceny ropy na światowych giełdach spadają, m.in. po decyzji USA o wstrzymaniu planowanego ataku na Iran.

Baryłka ropy WTI w dostawach na lipiec kosztuje 106,90 USD, a Brent – 110,41 USD, czyli spadki o około 1,5–1,6 proc. w stosunku do poprzedniego dnia.

Ceny paliw we wtorek

Na stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne, wprowadzone w ramach rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. We wtorek litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,42 zł, benzyny 98 – 6,97 zł, a oleju napędowego – 6,85 zł. To kilka groszy więcej niż w ostatni weekend, gdy ceny wynosiły odpowiednio 6,37 zł, 6,93 zł i 6,82 zł.

pap, jb

