"Znalezione nie kradzione?" Nowe przepisy

We wtorek 19 maja 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rzeczach znalezionych oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego. Zmiany te mają na celu usprawnienie procedur związanych z odnajdywaniem właścicieli zagubionych przedmiotów oraz precyzyjne określenie praw i obowiązków znalazców.

Wyjaśnijmy krok po kroku, o co chodzi w nowych przepisach.

Znalezione pieniądze

Jeśli znalazłeś pieniądze poniżej 5 proc. minimalnego wynagrodzenia, możesz je zachować. Jeśli powyżej tego progu, musisz je przekazać staroście i właściciel może je odzyskać. Jeśli właściciel się nie zgłosi w terminie, pieniądze stają się Twoją własnością.

Rzeczy codzienne (telefon, plecak, odzież)

Najpierw zgłaszamy staroście lub zarządcy miejsca, gdzie przedmiot został znaleziony. Właściciel ma określony czas na odbiór (6 miesięcy przy imiennym wezwaniu lub 1 rok, jeśli właściciel nie jest znany). Po upływie tego terminu rzecz staje się Twoją własnością.

Dokumenty z danymi osobowymi

Nie możesz ich zachować. Jeśli nie uda się znaleźć właściciela, dokumenty są niszczone. Rzeczy niebezpieczne lub wymagające pozwolenia. Broń, amunicja czy przedmioty grożące życiu nie przechodzą na własność znalazcy – trzeba zawiadomić Policję.

Terminy odbioru i przejście własności

Zmiany w Kodeksie cywilnym skracają termin odbioru znalezionych rzeczy:

- do 6 miesięcy, jeśli właściciel został imiennie wezwany,

-do 1 roku, jeśli właściciel jest nieznany.

Po upływie tych terminów:

- znalazca staje się właścicielem,

- w przypadku zabytków i materiałów archiwalnych – właścicielem staje się Skarb Państwa.

Kontekst historyczny

Ustawa o rzeczach znalezionych weszła w życie w czerwcu 2015 r., zastępując wcześniejsze regulacje z 1966 r. Prace nad ustawą trwały od 2004 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny uchylił dekret z 1954 r., uznając, że kwestie własności rzeczy znalezionych powinny być uregulowane ustawowo.

PAP, JB