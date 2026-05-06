Prezydent aktywny ws. kryptowalut. „Podanie ręki rządowi”

Prezydent Karol Nawrocki skierował w środę do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach - poinformował szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki. Według niego prezydencki projekt ustawy zakłada m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Bogucki podkreślił, że prezydencki projekt ustawy o kryptoaktywach „zasadzony” jest na projekcie w tej sprawie przygotowanym przez rząd.

„Pan prezydent w dniu dzisiejszym złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, prezydencki projekt ustawy, który reguluje ten rynek” - poinformował Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.

Szef KPRP wskazał, że prezydencki projekt ustawy „zasadza się (…) na trzech zasadniczych filarach”. Pierwszy - jak mówił - najważniejszy filar to ochrona konsumentów i inwestorów. Jako drugi wymienił kwestię realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzecim z nich jest zaś - jak wskazał szef KPRP - zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach rynku kryptoaktywów.

Bogucki: prezydencki projekt w dużej mierze oparty o rozwiązania rządowe

Szef KPRP podkreślił na konferencji prasowej, że projekt ustawy jest wyjściem naprzeciw tym, którzy oczekują na regulację rynku kryptoaktywów.

Jest to także wyjściem naprzeciw rządowi, w którym premier Donald Tusk chce iść totalnie na ścianę - dodał prezydencji minister.

Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta - powiedział Bogucki.

Zaznaczył, że prezydent Nawrocki jest „za mądrą, rozsądną i zgodną z konstytucją” regulacją rynku kryptoaktywów. Według Boguckiego, prezydencki projekt ma chronić konsumentów i inwestorów oraz ma zapewnić „realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów”.

Gdyby strona rządowa i koalicja rządowa chciał współdziałać w tym zakresie, dawno byłoby już po sprawie (…). Nie ma niestety dobrej woli po stronie rządu, być może teraz rząd się obudzi - powiedział Bogucki.

We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy ws. kryptoaktywów. Prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy w tej sprawie. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej ustawy jedynie tym, że zaostrzone mają być w nim kary dla tych, którzy oszukują i „narażają państwo polskie”.

PAP, sek

