Tylko do 1 czerwca! Dodatkowe 2 387 zł/ha dla rolników
Do 1 czerwca br. rolnicy, którzy mają działki na obszarach GAEC 2, czyli m.in. terenach podmokłych, mogą składać wnioski o otrzymanie płatności w ramach interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznej - przekazało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Norma GAEC 2 ma na celu ochronę torfowisk i obszarów podmokłych użytkowanych rolniczo z jednoczesnym uwzględnieniem prowadzenia działalności rolniczej pozwalającej zakwalifikować te grunty jako użytki rolne.
Resort wskazał, że chodzi o interwencję 8 - „Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach użytkowanych rolniczo”. W ramach niej dostępne są trzy warianty wsparcia -
Pierwszy z nich to wariant 8.1.* ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na trwałych użytkach zielonych (zobowiązania 1-roczne), który przewiduje wsparcie 581 zł/ha/rok.
Drugi wariant - 8.2. Ochrona torfowisk i obszarów podmokłych na gruntach ornych (zobowiązania 1-roczne) – przewiduje 627 zł/ha/rok.
Trzeci wariant - 8.3. Przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone (zobowiązania 5-letnie) – 2 387 zł/ha/rok.
Jak podkreślił resort, płatności mają umożliwić pokrycie kosztów realizacji wymogów związanych z ochroną torfowisk i terenów podmokłych.
pap, jb
