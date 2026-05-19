Chiny zdradzą Rosję? Xi: "Może pożałować ataku na Ukrainę"

Władimir Putin przyjeżdża do Pekinu na dwudniową wizytę, tuż po wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach. Światowe media szeroko komentują relacje Rosji, Chin i USA oraz ujawniają, co prezydent Xi Jinping miał powiedzieć Trumpowi.

„Le Figaro”: wizyta Putina w Pekinie zdradza zaniepokojenie Moskwy zbliżeniem Chin i USA

Francuski dziennik „Le Figaro” ocenia we wtorek, że rozpoczynająca się tego dnia wizyta przywódcy Rosji Władimira Putina w Chinach ma pokazać trwałość partnerstwa Moskwy i Pekinu. Zarazem zdradza ona niepokój Moskwy z powodu ostatniego zbliżenia Chin i USA.

Dwudniowa wizyta państwowa ma na celu pokazanie trwałości »partnerstwa bez granic« zawartego przez przywódców (Rosji i Chin) w 2022 roku”, które miało być przeciwwagą dla Zachodu - ocenia „Le Figaro”.

Zarazem - dodaje - świadczy ona również o „przewadze chińskiego giganta wobec Kremla, zaniepokojonego chińsko-amerykańskim duetem”.

Putin potrzebuje Chin

Chińska dyplomacja przypomniała, że jest to 25. wizyta Putina w Chinach, akcentując tym samym, że podróż staje się niemal rutynowa - zwraca uwagę dziennik. Chiny przyjmują Putina jako przyjaciela, by „lepiej skoordynować odpowiedź na nagłe amerykańskie szarże” - podkreśla.

Putin ma się czego bać

Niemniej podróż, odbywająca się krótko po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie, „zdradza niepokój Putina z powodu priorytetu, jaki (przywódca ChRL) Xi Jinping nadał swojemu spotkaniu z Trumpem” - ocenia „Le Figaro”. Zdaniem gazety koniecznością dla Putina jest „zapobieżenie pojawieniu się »G2« , które odsunęłoby go na bok”. Nazwy G2, czyli wielka dwójka, Trump użył na określenie dwóch mocarstw: USA i Chin.

Nowa »konstruktywna stabilność strategiczna« ze Stanami Zjednoczonymi, zadeklarowana przez chińskiego przywódcę podczas szczytu z Trumpem, podsyca podejrzenia Kremla - ocenia „Le Figaro”.

Zdaniem dziennika, w Moskwie ślady pozostawiło wspomnienie aliansu USA i Chin z 1972 roku (którego celem było zrównoważenie wpływów Związku Sowieckiego).

Nieufność Putina a kurczenie się rosyjskiej gospodarki

„Zbliżenie (rosyjsko-chińskie) przeprowadzone przez Xi i Putina nie wymazało całkowicie atawistycznej nieufności po obu stronach rzeki Amur” - zauważa „Le Figaro”.

Chiny - pierwsza potęga handlowa świata

Jak dodaje, podtekst ten jest ożywiany przez „rosnącą nierównowagę” między Chinami, pierwszą potęgą handlową świata, a Rosją, która „w coraz większym stopniu jest zależna od swego sąsiada na płaszczyźnie gospodarczej”.

WAŻNE. „FT”: przywódca Chin powiedział Trumpowi, że Putin może pożałować ataku na Ukrainę

Przywódca Chin Xi Jinping powiedział prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi podczas jego wizyty w Pekinie, że rosyjski przywódca Władimir Putin może pożałować ataku na Ukrainę - przekazał w poniedziałek dziennik „Financial Times”, powołując się na źródła zaznajomione z oceną tej wizyty przez władze USA.

Informacje o wypowiedzi Xi pojawiły się tuż przed przyjazdem Putina do Chin.

Przełomowe słowa Xi

Jak zauważył „FT”, dotychczas Xi nie posuwał się tak daleko w ocenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziennik przypomniał, że Putin rozpętał wojnę w 2022 r. trzy tygodnie po podróży do Chin, podczas której on i Xi ogłosili dwustronne partnerstwo „bez ograniczeń”.

Nakaz aresztowania Putina!

W 2023 r. MTK wydał nakaz aresztowania Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Prokuratura MTK oskarża ich o zbrodnie wojenne polegające na bezprawnym wywożeniu dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

Niemcki „FAZ” ujawnia: Putin pozna w Chinach niektóre szczegóły rozmów Xi z Trumpem

W Pekinie Władimir Putin zostanie poinformowany o niektórych szczegółach rozmów między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem i będzie przekonywał do budowy gazociągu Siła Syberii 2 - zauważa we wtorek niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, zapowiadając wizytę rosyjskiego przywódcy w Chinach.

„FAZ” twierdzi, że w trakcie rozpoczynającej się we wtorek wizyty Xi poinformuje Putina o niektórych szczegółach swoich rozmmów z Trumpem.

Putin jeździ do Chin nieustannie

Gazeta podkreśla, że prezydenci Chin i Rosji „dobrze się znają”, a Putin odwiedził Chiny ponad 20 razy, a z Xi spotkał się ponad 40 razy*. Przypomina także, że oba państwa obchodzą w tym roku 30. rocznicę zawarcia partnerstwa strategicznego oraz 25. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Jednocześnie relacje między Pekinem a Moskwą „uchodzą za chłodne, skalkulowane i transakcyjne”.

Czy Chiny zdradzą Rosję?

„Obecnie jednak stosunki są bliskie. Wspólny amerykański przeciwnik jednoczy interesy” - twierdzi „FAZ”. Przy tym Rosja przez Chiny jest „wyraźnie postrzegana jako młodszy partner”.

Biznes jest najważniejszy

Jednym z celów Putina w Pekinie będzie przekonanie gospodarczy do budowy proponowanego gazociągu Siła Syberii 2. Rosyjski przywódca wielokrotnie sugerował, że projekt „jest właściwie uzgodniony” - podaje „FAZ”. Mimo tego z ostatniej wizyty w Chinach we wrześniu ubiegłego roku „przywiózł jedynie memorandum dotyczące budowy”, nie podano także konkretnych dat czy informacji o cenach.

W ocenie dziennika Pekin „waha się, ponieważ chce unikać zbyt dużej zależności od którejkolwiek ze stron” oraz „chce kupować gaz tanio i według zapotrzebowania”, a Moskwa „dąży do zagwarantowania odbioru określonych wolumenów”.

Co to za gazociąg?

Biegnący z Rosji do Chin przez Mongolię gazociąg Siła Syberii-2, którego długość wyniesie około 6700 km, ma mieć przepustowość 50 mld m sześc. surowca rocznie. Gazociąg ma być zasilany ze złóż zachodniosyberyjskich, które dotąd służyły potrzebom eksportu do Europy. Ma stanowić uzupełnienie gazociągu Siła Syberii, od lat dostarczającego gaz do Chin.

pap, jb

