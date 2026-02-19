Dramat w przemyśle! A miało być tak pięknie...

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 1,5 proc. r/r w styczniu br., poinformował Główny Urząd Statystyczny. Tymczasem konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2 proc… W ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa spadła o 6 proc.

„W styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu była o 1,5 proc. niższa niż przed rokiem (kiedy notowano spadek o 0,9 proc.), natomiast w porównaniu z grudniem ub. roku zmniejszyła się o 6 proc.” - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym w styczniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 0,4 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,4 proc. niższym niż w grudniu ub. roku, podano także.

Analitycy mBank: ale słabe dane!

ALE. SŁABE. DANE. Gdy patrzyliśmy na pogodę i na konsensusy prognoz było dla nas jasne: albo pogoda się myli, albo konsensusy. Skoro pogoda nie mogła się pomylić, konsensusy musiały. Ale urwał…. Ale go obtłukują. Przemysł na minusie, przetwórstwo na grubo na minusie. Zima obniżyła aktywność konsumentów – widzimy to w przemyśle, zobaczymy to też w sprzedaży. Duży plus jedynie w energetyce. Na szczęście mrozy są tylko okresowe… - załamują ręce ekonomiści mBanku.

Analitycy Banku Pekao: spadki szeroko rozlane

Po bardzo mocnym grudniu styczeń musi wyglądać blado - tyle można powiedzieć po odczycie produkcji przemysłowej. Nieodsezonowany szereg spadł o -1,5 proc. r/r, po oczyszczeniu z wahań sezonowych zobaczyliśmy +0,4 proc. r/r. Spadki były szeroko rozlane (21 z 34 działów) – oceniają dane eksperci Banku Pekao.

Ekonomiści ING BSK: rosną szanse na obniżkę stóp w marcu, kwartalny PKB poniżej 4 proc.

W starciu pogody z gospodarką w styczniu 1:0 dla pogody. Produkcja przemysłowa spadła o 1,5 proc.r/r. Płace powróciły do spadkowego trendu, po mocniejszych odczytach w poprzednich dwóch miesiącach. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach pogłębiło spadki. Wzrost PKB w 1kw26 będzie nieco niższy od 4 proc. w 4kw25 - zauważają ekonomiści ING BSK. Dodają zarazem, że Wzrost PKB w 1kw26 będzie nieco niższy od 4% w 4kw25, a słabszy styczniowy zestaw danych z polskiej gospodarki, daje pole do obniżki stóp w marcu, chociaż to niska inflacja jest głównym argumentem dla RPP.

Analitycy PKO BP: styczniowe potknięcie

Przemysł wszedł w nowy rok z lekkim potknięciem – dynamika produkcji w styczniu wyniosła -1,5 proc. r/r po wzroście o 7,3 proc. r/r w grudniu i przy oczekiwaniach tylko nieznacznego hamowania, do 2,7 proc. r/r. W styczniu nie sprzyjał kalendarz (-1 dzień roboczy r/r), ale nie tłumaczy to relatywnie słabego wyniku. Choć może część zakładów nie otwierała się 2 i 5 stycznia, przedłużając okres okołoświątecznych przestojów? Niższe dynamiki dominowały w przetwórstwie przemysłowym, w szczególności w branżach produkujących dobra zaopatrzeniowe. Oczekujemy, że ten leniwy początek roku w przetwórstwie zostanie nadrobiony w jego dalszej części - komentują ekonomiści PKO Banku Polskiego.

ISBnews, X, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nagonka na górników trwa, a likwidacja górnictwa przyśpiesza

Lagarde odejdzie z EBC? Ucieczka przed Le Pen

Rekordowy kontrakt kolejowy nie dla polskich firm?

»»”Atomowe szanse” polskich firm – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24