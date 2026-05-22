Zmiana prezesa w strategicznej spółce telekomunikacyjnej

Rada Nadzorcza Exatel odwołała z dniem 26 maja br. Magdalenę Gaj z funkcji prezesa spółki. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono Jackowi Terpiłowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. techniki - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

„Rada Nadzorcza Exatel S.A. podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 26 maja 2026 roku Pani Magdaleny Gaj z funkcji prezesa zarządu Exatel S.A.” - podano w komunikacie. Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Jackowi Terpiłowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi ds. techniki.

Magdalena Gaj kierowała spółką od 10 kwietnia 2025 r. Odpowiadała m.in. za rozwój strategiczny firmy oraz realizację projektów związanych z infrastrukturą telekomunikacyjną, cyberbezpieczeństwem i usługami dla sektora publicznego oraz biznesowego.

Spółka podkreśliła, że jednym z najważniejszych osiągnięć w okresie jej kadencji było pozyskanie 226 mln zł dokapitalizowania ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych. W tym czasie Exatel pracował również nad koncepcją Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej, który ma stanowić element bezpieczeństwa komunikacyjnego kraju oraz wzmacniać suwerenność technologiczną Polski.

Jak podano, Jacek Terpiłowski od lat związany jest ze spółką Exatel i ma wieloletnie doświadczenie w obszarze telekomunikacji, infrastruktury sieciowej i nowych technologii. W dotychczasowej roli odpowiadał m.in. za rozwój i utrzymanie kluczowych systemów technicznych oraz realizację strategicznych projektów technologicznych spółki.

Exatel to polski operator telekomunikacyjny, dostawca usług ICT, cyberbezpieczeństwa i łączności satelitarnej. Posiada ponad 23 tys. km sieci światłowodowej w Polsce. Dostarcza transmisję danych we wszystkich polskich bankach komercyjnych i spółkach sektora energetycznego. Firma zaprojektowała i zbudowała sieć OST do łączności administracji rządowej.

PAP, sek

