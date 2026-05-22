Oferta przejęcia InPost ogłoszona. Jaka cena na stole?

Advent, FedEx, A&R, PPF ogłosili ofertę przejęcia wszystkich akcji InPostu po cenie 15,60 euro za sztukę - poinformował InPost w komunikacie. Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji InPostu wynosi 7,8 mld euro. Finalizacja transakcji spodziewana jest w drugim półroczu 2026 r.

Oferta potrwa od 26 maja do 27 lipca 2026 r., o ile okres jej trwania nie zostanie przedłużony zgodnie z odpowiednimi postanowieniami prospektu.

Łączna wycena wszystkich wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji InPostu wynosi 7,8 mld euro, co oznacza premię w wysokości 53 proc. w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem z trzech miesięcy poprzedzających dzień 2 stycznia 2026 r.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy InPostu planowane jest na 29 czerwca.

Jak podano, uzyskana została już część zezwoleń organów regulacyjnych, a pozostałe procedury mają zostać zakończone w drugim półroczu 2026 r., kiedy też spodziewana jest finalizacja transakcji.

Warunki oferty bez zmian

Warunki oferty pozostają niezmienione w stosunku do zawartego w lutym 2026 r. porozumienia konsorcjum z udziałem funduszy zarządzanych przez Advent International, FedEx Corporation, A&R Investments i PPF Group w sprawie oferty nabycia wszystkich akcji InPostu.

W piątkowym komunikacie podano, że konsorcjum chce przyczynić się wykorzystania potencjału rozwojowego firmy InPost jako wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań dla handlu elektronicznego poprzez wspieranie jej obecnej strategii rozwoju, w tym dalszą rozbudowę sieci skrytek pocztowych oraz rozwój rozwiązań cyfrowych zorientowanych na klienta.

Konsorcjum zobowiązuje się wspierać strategię InPost, w tym dalszą ekspansję we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Beneluksie i Wielkiej Brytanii. Zamiarem jest, aby InPost nadal działał pod marką InPost, a centrum działalności grupy pozostało w Polsce.

Transakcja uzyskała poparcie akcjonariuszy reprezentujących 48 proc. akcji spółki znajdujących się w obrocie.

Firma InPost stworzyła sieć Paczkomatów - samoobsługowych punktów nadania i odbioru paczek, czynnych 24 godziny na dobę. Grupa działa w dziewięciu krajach - Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. InPost świadczy także usługi kurierskie.

PAP Biznes

