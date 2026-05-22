Do 2033 r. ruszy najdłuższy tunel drogowy w Polsce

W ciągu trasy drogi ekspresowej S6 Police – Goleniów, będącej północną obwodnicą Szczecin powstanie tunel pod Odrą o długości 5 km. Będzie to najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Odcinek S6 wraz z tunelem mają być gotowe w 2033 r. Kontrakt zrealizuje konsorcjum firm NDI (Polska), DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET i DOGUS CONSTRUCTION POLAND. Umowa opiewa na 5,3 mld zł i jest to największy pod względem wartości kontrakt w historii GDDKiA - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W realizacji jest już cała S6 ZOS o długości blisko 50 km. W połowie stycznia podpisano umowę na realizację odcinka Kołbaskowo - Szczecin Zachód (Dołuje), a miesiąc temu dla odcinka Szczecin Zachód (Dołuje) - Police. Te dwie inwestycje będą gotowe w 2029 r., cztery lata przed odcinkiem tunelowym.

Tunel pod Odrą – kluczowy element inwestycji

Zachodnia Obwodnica Szczecina przetnie Odrę na północ od Polic, którą prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania terenowe i kwestie środowiskowe S6 będzie przechodziła pod Odrą tunelem o długości 5 km.

Będzie to dwunawowy obiekt drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. W tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych między nawami, które będą służyły przede wszystkim do ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć około 600 m długości.

Wizualizacja tunelu pod Odrą / autor: materiały prasowe GDDKiA

Ring wokół Szczecina

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe. Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do Zakładów Chemicznych w Policach.

Źródło: materiały prasowe GDDKiA; oprac. Sek

