W Krakowie głosują nad odwołaniem prezydenta z partii Tuska

W niedzielę trwa referendum, w którym mieszkańcy Krakowa zdecydują, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent miasta Aleksander Miszalski (KO) oraz odwołana zostanie urzędująca rada miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27 procent wyborców.

Niedzielne głosowanie odbywa się w 453 lokalach, które zostały otwarte od godziny 7. Lokale usytuowane są w podobnych miejscach, jak w poprzednich latach podczas wyborów. Większość obwodów do głosowania – 412 – to obwody stałe. Dodatkowe 41 to odrębne obwody głosowania, zlokalizowane np. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.

Wyborcy otrzymują dwie karty. Jedna dotyczy odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga – rady miasta. Oddanie ważnego głosu nastąpi przez postawienie znaku „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.

Potrzebne 158 555 tys. głosów

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).

Wyniki referendum będą znane w poniedziałek rano

W referendum w Krakowie mogą wziąć udział osoby mające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujące Kraków. Podstawowym miejscem głosowania jest komisja wyborcza właściwa dla adresu zamieszkania widniejącego w Centralnym Rejestrze Wyborców. Co do zasady, adresem zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW) jest adres zameldowania na pobyt stały. Jeżeli ktoś w przeszłości zawnioskował o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej: wniosek o wpis do rejestru wyborców) pod innym adresem i otrzymał pozytywną decyzję, to jego adresem w CRW jest adres podany w decyzji (obowiązuje on do czasu złożenia oświadczenia o powrocie pod adres stałego zameldowania lub zameldowania się na stałe w nowym miejscu).

Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godz. 21. Do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie przewiduje, że wyniki referendum znane będą w poniedziałek w godzinach porannych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

LOT walczył o 153 miliony dolarów odszkodowania od Boeinga. Zapadł niespodziewany wyrok

Urzędnicy pozostaną bezkarni po aferze na A6? Fotoradary zawyżały prędkość

Gdzie zniknął wniosek na 900 mln zł?

»»Polski rynek mieszkań wymaga rewolucji? Eksperci alarmują – oglądaj „Cogito u Raczyńskiej” w telewizji wPolsce24