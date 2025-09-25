„Chwilówek” nie ubywa: w tym roku to już 8,75 mld zł!

W sierpniu br. zostało udzielonych 464 tys. pożyczek o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. - wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Jednocześnie średnia wartość pożyczki udzielonej w tym miesiącu na okres dłuższy niż 60 dni była wyższa o ponad 8 proc. niż przed rokiem.

BIK przekazał w czwartek, że sierpniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,151 mld zł i była wyższa o 20,9 proc. proc. niż przed rokiem.

Pożyczki „chwilówki”

„W sierpniu 2025 r. zostało udzielonych 464 tys. pożyczek przy dodatniej dynamice r/r (o 7,6 proc. więcej). Pożyczki do 60 dni stanowiły 72,3 proc. wartości i 86,2 proc. liczby wszystkich udzielonych w sierpniu 2025 r. pożyczek gotówkowych” - przekazano.

Dodano, że średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni udzielonej w sierpniu wyniosła 2 729 zł i była o 11,8 proc. wyższa niż przed rokiem. W okresie styczeń – sierpień firmy pożyczkowe udzieliły ponad 3,65 mln takich pożyczek (wzrost o 14,6 proc.) na kwotę 8,75 mld zł (wzrost o 28,9 proc.).

Rynek pożyczek ponad 60 dni

Z kolei pożyczek gotówkowych udzielonych na dłużej niż 60 dni było w sierpniu 74 tys. i miały one wartość 441 mln zł. W porównaniu z sierpniem 2024 r. oznacza to wzrost w ujęciu liczbowym o 7,4 proc. i wartościowym o 16,6 proc.

Ponadto średnia wartość pożyczki gotówkowej udzielonej na okres dłuższy niż 60 dni wyniosła 6 004 zł i była o 8,5 proc. wyższa niż w sierpniu 2024 r. W okresie styczeń – sierpień firmy pożyczkowe udzieliły 608 tys. (o 19,3 więcej) pożyczek gotówkowych powyżej 60 dni na kwotę 3,527 mld zł (o 28,3 proc. więcej).

Pożyczki ratalne

„Pożyczki ratalne (poprzednio określane jako celowe) charakteryzują się niską kwotą, na jaką są udzielane i przeznaczane na finansowanie określonego celu, np. na zakup towarów czy usług, nie jest więc bezpośrednio udostępniana klientowi gotówka, którą może dysponować. Liczba nowo udzielonych w sierpniu br. pożyczek ratalnych wzrosła o +27,5 proc. r/r. W ujęciu wartościowym wzrost jest niższy i wyniósł +15,6 proc. r/r” - przekazali autorzy raportu.

Dodali, że w sierpniu firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 873 tys. pożyczek ratalnych na kwotę 582 mln zł. Średnia jej wartość wyniosła 667 zł i była o 9,3 proc. niższa niż przed rokiem. Między styczniem a sierpniem tego roku - w porównaniu do analogicznego okresu 2024 r. - firmy pożyczkowe udzieliły 6,82 mln pożyczek ratalnych (wzrost o 25 proc.) na kwotę ponad 4,56 mld zł (wzrost o 16,4 proc.).

„W sierpniu br. podobnie jak w poprzednich miesiącach w strukturze sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym dominowały pożyczki ratalne, zaś w ujęciu wartościowym pożyczki gotówkowe. Jest to typowa cecha polskiego rynku pożyczek pozabankowych” - zaznaczono w publikacji.

PAP, sek

