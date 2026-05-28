Pożyczkowy potop: fala „chwilówek” wciąż wyżej i wyżej!

Kwietniowa wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,19 mld zł i była wyższa o 9,4 proc. wobec kwietnia 2025 r. - poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość takiej pożyczki zwiększyła się do 2977 zł.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zwróciło uwagę, że pożyczki gotówkowe są wypłacane bezpośrednio na konto pożyczkobiorcy i mogą być przez niego wykorzystywane na dowolny cel, w tym wsparcie budżetu domowego lub na inne wydatki konsumpcyjne. Pożyczki gotówkowe mogą być udzielane na niskie kwoty i krótkie okresy (do 60 dni) oraz na wyższe kwoty i dłuższe, często kilkuletnie okresy.

Tylko w kwietniu chwilówki za 1,19 mld zł

BIK przekazało, że w kwietniu br. wartość sprzedaży pożyczek gotówkowych do 60 dni wyniosła 1,19 mld zł i była wyższa o 9,4 proc. rok do roku. Jednocześnie w ubiegłym miesiącu udzielono 441 tys. pożyczek gotówkowych, czyli o 3,2 proc. mniej w ujęciu rocznym. Pożyczki te stanowiły 71 proc. wartości i 85 proc. liczby przyznanych w kwietniu br. pożyczek gotówkowych. Średnia wartość pożyczki gotówkowej do 60 dni wyniosła 2977 zł i była o 12,5 proc. wyższa od średniej kwoty udzielonej w kwietniu rok temu.

W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2026 r. firmy pożyczkowe udzieliły 1,842 mln pożyczek do 60 dni, co oznacza wzrost o 2 proc. wobec analogicznego okresu zeszłego roku. W ujęciu wartościowym udzielono finansowania na łączną kwotą 4,814 mld zł – to wzrost o 14,9 proc.

Rośnie też liczba i wartość „dłuższych” pożyczek

Jeśli chodzi o pożyczki udzielane na dłużej niż 60 dni, to ich wartość wzrosła o 9,7 proc. w ujęciu rocznym do 484 mln zł. Przyznano ich 77 tys., co w porównaniu z kwietniem 2025 r. oznacza wzrost o 0,4 proc. Średnia wartość takiej pożyczki to 6287 zł - o 9,1 proc. więcej od tej z ub. roku.

Z danych BIK wynika, że w czterech pierwszych czterech miesiącach br. firmy pożyczkowe udzieliły 300 tys. pożyczek powyżej 60 dni, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. W ujęciu wartościowym udzielono finansowania na łączną kwotą 1,867 mld zł, co oznacza wzrost o 12,7 proc.

Ogromny wzrost pożyczek ratalnych

Jednocześnie w kwietniu firmy pożyczkowe udzieliły 1,018 mln pożyczek ratalnych, o 11,6 proc. więcej rdr, wartych 695 mln zł; to wzrost o 15,4 proc. Średnia wartość takiej pożyczki sięgnęła 683 zł - o 3,4 proc. więcej od tej udzielonej w kwietniu 2025 r. Natomiast w okresie pierwszych czterech miesięcy br. takich pożyczek udzielono 3,916 mln, co oznacza wzrost o 18,8 proc. względem ub.r. W ujęciu wartościowym udzielono finansowania na 2,594 mld zł, co oznacza wzrost o 18,5 proc.

Pożyczki ratalne - jak wskazało Biuro - udzielane są na niskie kwoty, na finansowaniem określonego celu - np. kupna towarów czy usług.

„Wszystkie prezentowane dane w pełni odzwierciedlają obecną sytuację rynkową na rynku pożyczek pozabankowych” - zwrócili uwagę przedstawiciele BIK.

PAP, sek

