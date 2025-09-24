Giełda wyszła na ulice

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wraz ze Screen Network uruchomiła projekt GPW 24/7, który prezentuje informacje giełdowe na miejskich ekranach Digital Out of Home (DOOH).

„W największych polskich miastach wyświetlane są giełdowe notowania oraz krótkie treści edukacyjne o rynku kapitałowym, dostępne dla każdego. To nowoczesny sposób popularyzacji wiedzy o giełdzie i zachęta, by bliżej zainteresować się mechanizmami rynku” - czytamy w komunikacie.

Ekran z informacjami giełdowymi na kompleksie Hotel Presidential w centrum stolicy / autor: materiały prasowe GPW

Na 58 ekranach w Gdyni, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu codziennie między 9:00 a 10:00 oraz 16:00 a 19:00 prezentowane są notowania i wykresy indeksów WIG, WIG20, mWIG40 i sWIG80. Wyświetlany jest również aktualny stan rynku - największe wzrosty i spadki oraz spółki o najwyższych obrotach. Oprócz bieżących danych pojawiają się również krótkie treści edukacyjne wyjaśniające mechanizmy działania giełdy. Dzięki temu GPW jest obecna w przestrzeni publicznej nie tylko w czasie sesji, ale również po jej zakończeniu.

Bilboard DOOH z informacjami z GPW w Katowicach / autor: materiały prasowe GPW

Rynek kapitałowy jest bliżej, niż wielu osobom się wydaje

„Projekt GPW 24/7 to nowy sposób komunikacji z odbiorcami. Przenosimy Giełdę do przestrzeni miejskiej, by pokazać, że rynek kapitałowy jest bliżej, niż wielu osobom się wydaje. Notowania na ekranach DOOH to nie tylko źródło informacji, ale także zaproszenie do świata inwestycji - dynamicznego, otwartego i dostępnego dla każdego, kto chce lepiej rozumieć gospodarkę” - powiedział prezes GPW Tomasz Bardziłowski, cytowany w komunikacie.

Projekt GPW24/7 powstał we współpracy z Screen Network, największą w Polsce siecią wielkoformatowych ekranów DOOH. To partnerstwo gwarantuje szeroki zasięg i nowoczesną formę przekazu, podsumowano w informacji.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ekranów reklamowych w całej Polsce.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Budowa domu na nowych zasadach. „Tylko w tych strefach”

Rząd przygotował „solidny kij”, dla tych, którzy nie chcą iść do wojska

Bruksela już wyciąga ręce po nasze oszczędności

»»F-35 dla Polski mogą być pozbawione uzbrojenia? – oglądaj w telewizji wPolsce24