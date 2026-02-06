Kuba odcięta od paliw; komuniści w Hawanie pod ścianą

Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel oświadczył, że jest gotowy do rozmów z władzami USA „na każdy temat” i „bez warunków wstępnych”. Na Kubie pogłębia się kryzys energetyczny, a z powodu presji Waszyngtonu wyspa stoi w obliczu całkowitego odcięcia od dostaw ropy.

„Kuba jest gotowa do dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na każdy z tematów, które trzeba przedyskutować. (…) Bez presji, bo pod presją nie można prowadzić dialogu. Bez warunków wstępnych, z pozycji równości i poszanowania naszej suwerenności” – powiedział Diaz-Canel.

Nie potwierdził jednak, by dialog z USA już był prowadzony. Wykluczył też negocjacje w sprawach, które Hawana „mogłaby uznać za ingerencje w (jej) sprawy wewnętrzne”.

Hawana ekonomicznie pod ścianą

Po schwytaniu 3 stycznia przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nasila presję na komunistyczny reżim kubański. Z powodu tej presji Kuba znalazła się „pod ścianą” – ocenił portal France 24. Wyspa jest niemal całkowicie uzależniona od importu paliw, potrzebnych do produkcji energii elektrycznej, a także funkcjonowania transportu i łączności.

Waszyngton zablokował dostawy ropy naftowej z Wenezueli na Kubę, co sprawiło, że jedynym krajem oferującym regularne transporty na wyspę został Meksyk. Ten jednak również wstrzymał dostawy, gdy Trump zagroził karaniem cłami krajów, które przekazują Kubie ropę.

W ostatnich tygodniach niedobory ropy naftowej sprawiają, że odbiorcy na Kubie nie mają prądu nawet przez 20 godzin na dobę. W środę w wyniku odłączenia od sieci dwóch elektrowni nastąpił całkowity blackout we wschodnich prowincjach kraju. Na wyspie brakuje również leków, żywności i innych towarów pierwszej potrzeby.

PAP, sek

»» Więcej o sytuacji politycznej realiach życia na Kubie czytaj też tutaj:

Trump zamknął kurek z ropą. Wyrok na reżim na Kubie?

Trump ostrzega reżim na Kubie. „To koniec ropy i pieniędzy”

Kuba: brakuje już nawet wody

Biedny jak Kubańczyk, czyli raj po pół wieku komuny

Bieda zaciska pętlę. Ten kraj przeżywa masowy eksodus

Poważny kryzys na Kubie. Rząd prosi o jedzenie

Na Kubie prąd przez 7-8 godzin na dobę. Ludzie wściekli

»»Andrzej Duda ostro o władzy i państwie – oglądaj „Na Linii Ognia” w telewizji wPolsce24