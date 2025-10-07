Kryptowalutowy bypass Rosjan na finansowe sankcje

Operacje kryptowalutowe wspierane przez Kreml zdołały obejść amerykańskie sankcje i osiągnęły wartość co najmniej 6 mld dol. – podał w poniedziałek „Financial Times”. Zdaniem gazety oznacza to, że wysiłki krajów zachodnich w celu ograniczenia przepływów finansowych Rosją są mało skuteczne.

Stany Zjednoczone 14 sierpnia objęły sankcjami dwa portfele powiązane z rosyjską giełdą Garantex, zamkniętą w marcu z powodu domniemanych powiązań z hakerami, oraz giełdą Grinex z siedzibą w Kirgistanie. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Grinex jest następcą Garantexu, choć przedstawiciele obu tych giełd zaprzeczają temu.

Dzień po ogłoszeniu sankcji A7A5, kryptowaluta powiązana z rosyjskim rublem, zlikwidowała 80 proc. swoich tokenów. Następnie w nowym portfelu o nazwie TNpJj utworzono tokeny o tej samej wartości, co umożliwiło wykonanie płatności transgranicznych o wartości ponad 6 mld. dol.

„FT” zauważył, że metoda ta „zrywa powiązanie między starym i nowym kontem, przez co trudniej jest ustalić połączenie między tokenami objętymi sankcjami i nowo utworzonymi”.

Gazeta podała, że portfel ten ma 11 kontrahentów i realizuje przelewy w godzinach pracy w Moskwie. Stablecoiny można nabyć za gotówkę w oddziale kantoru Grinex w stolicy Rosji. Lokalizacja znajduje się w wieżowcu, gdzie znajdowała się siedziba Garantexu.

Kryptowaluta rosyjska do rozliczeń transgranicznych

Kryptowaluta A7A5 jest zabezpieczona w stosunku 1:1 rublami zdeponowanymi w rosyjskim państwowym banku Promsvyazbanku i jest rosyjską walutą cyfrową do rozliczeń transgranicznych.

Mimo że stablecoin został stworzony przez Old Vector, firmę znajdującą się na czarnej liście USA, to został w ubiegłym tygodniu oficjalnie uznany przez rosyjski rząd za Cyfrowe Aktywa Finansowe, co umożliwia jego legalne używanie w handlu. Sama kryptowaluta jest zarejestrowana w Kirgistanie.

„Kryptowaluta A7A5 jest częścią A7, rozwijającego się transgranicznego systemu płatności, który ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu finansowego, od którego rosyjscy pożyczkodawcy zostali odcięci po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 r.” – podał dziennik.

Według opinii dwóch specjalistów, cytowanych przez „FT”, A7 może obecnie odpowiadać za znaczną część rosyjskiego rynku płatności transgranicznych. Oprócz kryptowalut sieć A7 oferuje również tradycyjne usługi, w tym płatności za pośrednictwem weksli.

„A7 rozwija się w szybkim tempie, finansowana w dużej mierze z pożyczek od rosyjskich instytucji państwowych” – zauważył w raporcie Centre for Information Resilience (CIR), londyńska organizacja badawcza non-profit.

Według niej pogarszająca się sytuacja w rosyjskiej gospodarce wojennej prawdopodobnie zwiększy „polityczne znaczenie” tej sieci w obszarze eksportu.

Z Londynu Marta Zabłocka (PAP), sek

