Tajemnicze zgodny po szczepionkach. Wstrzymano dawkowanie

Ministerstwo zdrowia Brazylii nakazało w poniedziałek tymczasowe wstrzymanie podawania rodzimej szczepionki przeciwko dendze. Decyzję podjęto w związku z wystąpieniem niepokojących objawów u 42 osób, z których dwie zmarły – przekazały miejscowe media.

417 tys. wadliwych szczepionek podano ludziom?

Według danych resortu jak dotąd podano 500 tys. dawek szczepionki, opracowanej przez brazylijski instytut Butantan. Z tej puli 417 tys. podano osobom pracującym w służbie zdrowia. U 42 z nich wystąpiły niepokojące skutki uboczne - dwie z tych osób zmarły, a jedna wymagała intensywnej terapii. Nie wiadomo jakie długofalowe skutki będzie miała ta szczepionka.

Zgony? Co za problem, „niski wskaźnik”

Minister zdrowia Alexandre Padilha podkreślił na konferencji prasowej, że odsetek zaszczepionych osób z poważnymi powikłaniami jest stosunkowo niski. Określił jednak te przypadki jako „sygnał alarmowy”.

Zmarli młode osoby

Władze zapowiedziały badania w celu ustalenia przyczyn zgonów. Zmarli to 48-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna. U obojga po podaniu szczepionki wystąpiły objawy charakterystyczne dla dengi o ciężkim przebiegu.

Podobne objawy miała również 39-letnia kobieta, która po leczeniu na oddziale intensywnej terapii ostatecznie wyzdrowiała – przekazał portal G1.

Obowiązkowe wyszczepianie. Ktoś na tym zarabia

Brazylijski rząd ogłosił w styczniu plan zaszczepienia 1,1 mln pracowników służby zdrowia preparatem instytutu Butantan, pierwszą na świecie jednodawkową szczepionką przeciw dendze. Państwowa agencja ds. nadzoru sanitarnego (Anvisa) zatwierdziła ten preparat do użycia w listopadzie ubiegłego roku.

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pap, jb