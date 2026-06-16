Chińska gospodarka w dół. Pierwszy taki spadek

W maju chińska gospodarka niespodziewanie wyraźnie osłabiła się, przede wszystkim przez spadek konsumpcji wewnętrznej. Sprzedaż detaliczna spadła o 0,6 proc. r/r – pierwszy taki spadek od 2022 r., mimo okresu świątecznego, który zwykle zwiększa wydatki.

Spowolnienie chińskiej gospodarki wynika z ostrożności konsumentów i mniejszych wydatków, ograniczenia rządowych dopłat, słabości sektora nieruchomości, nierównowagi między nadpodażą a słabym popytem wewnętrznym, wysokich cen surowców podnoszących koszty firm oraz globalnej niepewności ograniczającej inwestycje.

Sprzedaż detaliczna w Chinach spadła w maju o 0,6 proc. rok do roku, to pierwszy spadek od przeszło trzech lat - podał Narodowy Urząd Statystyczny (NBS). Wyniki te uwydatniają znaczną nierównowagę w drugiej gospodarce świata, w której silny eksport kontrastuje ze słabym popytem wewnętrznym.

Spadek konsumpcji, słaby popyt wewnętrzny, problemy nieruchomości i inwestycji, nierównomierny wzrost gospodarki („gospodarka K”), niska inflacja konsumencka, rosnące koszty surowców oraz napięta sytuacja na rynku pracy to podsumowanie tego, co dzieje się w Chinach.

Spada konsumpcja

Analitycy Citibanku, cytowani przez japoński portal Nikkei Asia, podkreślają, że chińska gospodarka rozwija się w kształcie litery K. Oznacza to w praktyce, że podczas gdy nowoczesne branże eksportowe szybko rosną, kurczą się sektory opierające się na konsumpcji wewnętrznej.

Litera „K”

Dane NBS pokazują, że w maju produkcja przemysłowa wzrosła o 4,5 proc., wsparta skokiem eksportu o 19,4 proc. Równocześnie całkowite inwestycje w okresie styczeń-maj skurczyły się o 4,1 proc. Głównym balastem pozostaje rynek nieruchomości, gdzie nakłady spadły w tym samym czasie o 16,2 proc.

Niepewność na rynku pracy, w tym bezrobocie w miastach na poziomie 5,1 proc., sprawia, że Chińczycy wolą oszczędzać na czarną godzinę, drastycznie ograniczając codzienne wydatki na dobra, które nie są im absolutnie niezbędne do życia - zauważył hongkoński dziennik „South China Morning Post”, powołując się na analityków.

Spada sprzedaż aut o 22 proc.

Nastroje chińskich konsumentów są dodatkowo osłabiane przez zawirowania w kluczowym sektorze motoryzacyjnym. Sprzedaż aut spadła o 22 proc., co stanowi pokłosie skoku cen ropy naftowej, wywołanego wojną na Bliskim Wschodzie, oraz cięcia subwencji do pojazdów elektrycznych.

Spada sprzedaż domów o 10,8 proc.

Ponadto spadek sprzedaży nowych domów o 10,8 proc. pogłębia kryzys w sektorze nieruchomości, uderzając w rentowność inwestycji.

Słabe dane wywierają presję na rząd, by rozważył działania stabilizujące konsumpcję

– ocenił główny ekonomista Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang w komentarzu dla agencji Reutera, przewidując interwencję władz w lipcu.

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pap, jb