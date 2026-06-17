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Donald Trump musi poczekać na pożądaną decyzję Fed
Federalny Komitet ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) amerykańskiego banku centralnego po raz czwarty z rzędu postanowił pozostawić stopy procentowe w dotychczasowym przedziale 3,5-3,75 proc. Była to pierwsza decyzja Fed pod wodzą nowego prezesa Kevina Warsha.
W komunikacie po wydaniu decyzji komitet stwierdził, że gospodarka rozwija się w solidnym tempie „pomimo podwyższonej niepewności, która wynika po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie”, a sytuacja na rynku pracy pozostaje stabilna, lecz wskazano na wysoką inflację, najwyższą od trzech lat.
„Inflacja pozostaje wysoka w stosunku do celu Komitetu na poziomie 2 proc., co częściowo odzwierciedla szoki podażowe, które doprowadziły do wzrostu cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Komitet zapewni stabilność cen” - napisano.
PAP, sek
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