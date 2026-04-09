RPP dokonała wyboru w sprawie polityki pieniężnej

W dniach 8-9 kwietnia 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać poziom stóp procentowych NBP.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 10 kwietnia 2026 r., czyli od jutra poziom stóp NBP kształtuje się następująco:

• stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

Uzasadnienie decyzji RPP

W informacji po posiedzeniu RPP bank centralny podkreślił, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce”. „Perspektywy te są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej” - zauważono.

Innymi czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji - jak wynika z komunikatu - są:

►kształt polityki fiskalnej,

►regulacje dotyczące cen paliw,

►zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce

►dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

NBP zwrócił uwagę, że w I kwartale 2026 r. roczna dynamika PKB prawdopodobnie spowolniła w strefie euro i wzrosła w Stanach Zjednoczonych. „W efekcie ograniczeń podażowych związanych z konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrosły ceny paliw na świecie. Jednocześnie ceny surowców rolnych są nadal niższe niż rok wcześniej” - wskazał. Dodał, że w strefie euro - według wstępnych danych Eurostatu w marcu br. inflacja wzrosła do 2,5 proc. rok do roku. Oceniono, że perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są znaczną niepewnością, w szczególności w związku z sytuacją geopolityczną.

„W Polsce w lutym 2026 r. sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa wzrosły w ujęciu rocznym, natomiast produkcja budowlano-montażowa ponownie wyraźnie się obniżyła. Roczna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca. Towarzyszył temu dalszy spadek zatrudnienia w tym sektorze” - zauważono. Z kolei - jak dodano - według wstępnych szacunków GUS inflacja CPI w marcu br. wzrosła do 3 proc. wobec 2,1 proc. w lutym, co wynikało głównie z silnego wzrostu cen paliw związanego z konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Inflacja i stopy procentowe w Polsce / autor: materiały prasowe Portu

Analitycy: Obniżek nie ma i nie będzie

„Otoczenie makroekonomiczne jest obecnie bardzo niepewne. Mimo zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie rozejm pozostaje kruchy, co sprzyja utrzymywaniu się podwyższonych cen surowców i wyższym oczekiwaniom inflacyjnym. Spadek inflacji w kwietniu będzie przejściowy i wynika z obniżek VAT i akcyzy na paliwa. W kolejnych miesiącach wyższe ceny surowców przełożą się jednak na ceny innych produktów i usług” – skomentował Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

„Dzisiejsza decyzja jest więc w pełni zrozumiała i nie jest zaskoczeniem dla rynku. W naszej ocenie marcowa obniżka, już po wybuchu konfliktu i gwałtownym wzroście cen ropy, była przedwczesna. RPP powinna wtedy przejść w tryb wait and see. Wyższe ceny energii oznaczają, że marcowa projekcja inflacji jest już nieaktualna, a inflacja w 2026 roku będzie przebiegać wyższą ścieżką, choć nie powinna przekroczy 4%. W naszej ocenie marcowa obniżka była zakończeniem cyklu i ostatnią obniżką stóp procentowych w tym roku.” - twierdzi analityk Portu.

Stopy NBP bez zmian. Bez zaskoczeń. Naszym zdaniem wojna w Iranie to szok podażowy, a działania fiskalne i regulacyjne wygładzą skalę wzrostu cen paliw w najbliższych miesiącach, dlatego nie będzie potrzeby podnoszenia stóp. Uważamy, iż pozostaną one bez zmian (główna na 3,75%) co najmniej do końca tego roku. Nasze zaktualizowane prognozy CPI zakładają, że średnia inflacja w 2026 r. wyniesie 3,2% wobec 2,0% oczekiwanych przez nas przed wybuchem wojny z Iranem oraz 2,3% w marcowej projekcji NBP. W obliczu doniesień o zawieszeniu broni i planowanych rozmowach pokojowych są duże szanse, że szok ten okaże się przejściowy (chociaż powrót do cen ropy sprzed wojny będzie długotrwały). Byłoby to odmienne od skoku inflacji z lat 2019–2023, który był efektem jednoczesnych szoków podażowych i popytowych oraz inflacjogennej polityki gospodarczej. Doprowadziło to do silnego wzrostu CPI, odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i wymusiło mocną reakcję polityki monetarnej„- analizują ekonomiści ING.

Stopy procentowe NBP bez zmian - za niecałą godzinę rozpoczyna się konferencja prezesa. Spodziewamy się częstego odmieniania wait-and-see przez różne przypadki – oceniają analitycy mBank.

