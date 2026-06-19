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Szacuje się, że obecnie aż 75 proc. umów w sektorze najmu rolniczego ma formę ustną. / autor: Pixabay
Szacuje się, że obecnie aż 75 proc. umów w sektorze najmu rolniczego ma formę ustną. / autor: Pixabay

Koniec ustnych umów dzierżawy

Grzegorz Szafraniec

Grzegorz Szafraniec

Dziennikarz gospodarczy i publicysta z ponad 20-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelny kilku uznanych miesięczników, głównie z sektora handlu i FMCG. Twórca największego portalu internetowego w sektorze retail – wiadomoscihandlowe.pl. Wydawca programów gospodarczych w TVP S.A. oraz Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2023 r.

  • Opublikowano: 19 czerwca 2026, 13:08

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Szykują się istotne zmiany w zasadach dzierżawy gruntów rolnych. Projekt nowej ustawy zakłada likwidację ustnych umów i wprowadzenie obowiązku zawierania ich w jednej z czterech form: aktu notarialnego, umowy pisemnej z datą pewną, dokumentu potwierdzonego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub elektronicznie.

Celem zmian jest uporządkowanie rynku i ograniczenie liczby sporów wynikających z braku formalnego potwierdzenia warunków dzierżawy.

Wyłącznie na czas określony

Nowe przepisy przewidują podpisywanie umów wyłącznie na czas określony. Podzielono je na umowy krótkoterminowe, (zawierane na mniej niż 8 lat) oraz długoterminowe – obowiązujące przez 8 do 30 lat. Dłuższe umowy mają zapewnić większą stabilność prowadzenia gospodarstw i planowania inwestycji.

Szersze uprawnienia dzierżawców

Projekt rozszerza również prawa dzierżawców. W przypadku umów długoterminowych możliwe będzie m.in. poddzierżawienie lub nieodpłatne udostępnienie podmiotowi trzeciemu do 25 proc. gruntów bez zgody ich właściciela – oczywiście bezwzględnym warunkiem jest tutaj spełnienie restrykcyjnych i ściśle określonych wymogów. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, nowe regulacje wejdą w życie po trzech miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Grzegorz Szafraniec

Wiadomoci AGRO, TV wPolsce24

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