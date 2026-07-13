Bruksela dopłaci do zalesiania pól

Do końca lipca resort rolnictwa będzie przyjmował wnioski o wsparcie na inwestycje leśno‑zadrzewieniowe, m.in. na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych oraz odnowienie i poprawę bioróżnorodności drzewostanu lasów prywatnych.

Poprawnie wypełnione dokumenty, wraz ze stosownymi załącznikami, przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus.

Co konkretnie może zostać dofinansowane ze środków unijnych?

Wsparcie obejmuje likwidację gruntów rolnych i ich transformację w ekosystem leśny, tworzenie zadrzewień pomiędzy polami oraz zakładanie systemów rolno-leśnych. Finansowane jest wykonanie i zabezpieczenie inwestycji, a także ich utrzymanie i pielęgnacja.

W przypadku zalesień przewidziano również 12-letnią premię rekompensującą utracone wpływy z działalności rolniczej. Objęte dopłatami jest także odnowienie prywatnych lasów uszkodzonych przez pożary lub inne zdarzenia losowe oraz działania zwiększające bioróżnorodność, m.in. dolesianie luk, wprowadzanie podszytu, zakładanie remiz leśnych czy wykonywanie cięć pielęgnacyjnych.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

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